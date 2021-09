Učitelé si uvědomují, že testování je nutné zlo, které slouží k tomu, aby děti mohly řádně opět chodit do školy. Na žádné oslovené škole nemají rodiče s testováním větší problémy. "Testování jsme zvládli bez problémů. Nabízeli jsme prostory tělocvičny pro ty, kteří by testování odmítali, ale nakonec tuto možnost nikdo nevyužil," uvedla ředitelka novorolské školy Ester Nováková.

Ale například na Základní škole Krušnohorská v Karlových Varech odpůrce mají. "Jde jen o jednu rodinu. Děti nechtějí testovat, a tak absolvují výuku v rouškách," vysvětlil ředitel Josef Šrámek, který poznamenal, že se těší na dny, kdy povinné testování skončí.

Zatímco prvňáčci byli první den testování ušetřeni, čekají je to až druhý den, nevyhnuli se tomu ti teprve o rok starší. "Je škoda, že to musíme podstupovat hned první den, kdybychom si místo toho mohli sdělovat zážitky z prázdnin. Je to poněkud náročné, ale zvládáme to. Chápu, že je to důležité, abychom tu mohli všichni společně dál fungovat. Naštěstí to děti i rodiče berou už jako naprostou samozřejmost a nikdo s tím nemá problém," poznamenala třídní učitelka 2. A Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech Miloslava Žídková. Její svěřenci testování zvládli organizačně na jedničku, i když používali jinou variantu než tu, na kterou byli zvyklí před prázdninami. "Nevadí mi to, aspoň můžu chodit do školy," reagovala Anička. "Jsem na to už zvyklý. Do školy jsem se celkem těšil, a kdybychom se netestovali, nemohl bych být třeba s kamarády," svěřil se Nikolas.

Právě škola Dukelských hrdinů zahájila ale školní rok s menšími organizačními problémy. Už před prázdninami tu začala rekonstrukce elektrorozvodů, která se ovšem nestihla včas přes volno dokončit. "Není to chyba zhotovitele, nepřišly krabičky a já nechtěla, aby děti seděly ve třídách s odhalenými zásuvkami," uvedla ředitelka školy Eva Doušová. Omezení se týká jen dětí druhého stupně, které mají dočasně azyl v učebnách družiny v Jízdárenské ulici. Podle ředitelky Doušové se omezení týká jen tohoto týdne, kdy jde převážně o počáteční třídnické hodiny. Od pondělka 6. září usednou žáci i druhého stupně do standardních lavic.