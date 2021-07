Přinese i novinky. Například díla kreslířů, kteří jsou legendami a účastnili se minulých ročníků. Součástí akce je i bohatý kulturní program.

„Těší mě, že jsme založili tradici, která každoročně probarví františkolázeňskou Národní třídu, ale hlavně zapadá do lázeňského prostředí. Vždyť smích léčí, a proto patří do lázní,“ říká starosta Františkových Lázní František Kuchař.

Národní třída je už plná vtipů od tři sta šedesáti umělců z celého světa. I tento rok ukazuje svůj um a smysl pro humor kreslířka tělem i duší Aneer, která v minulém roce vyhrála cenu Českého Rozhlasu a také speciální ocenění časopisu Tapír na téma železnice. Tento rok poslala tři soutěžní příspěvky. „Můžu prozradit, že jeden je na téma tří mušketýrů a další dva jsou na náboženská témata. Kreslím v podstatě od střední školy. Přirozeně to šlo se mnou, vyvíjela jsem se podle toho, koho jsem potkala, co jsem četla, viděla. Chce to pořád kreslit, kreslit a koukat i po okolí, po těch úspěšných umělcích. Neustále na sobě pracuji a nikdy tomu nebude konec. V civilu dělám pro Nadaci St. Joachim, kreslení by mě bohužel neuživilo. Jako každý rok se moc těším. To je úplně ta největší a nejlepší událost celého roku,“ říká s nadšením kreslířka Aneer.

Když proběhl před šesti lety první ročník festivalu, nikdo netušil, že se stane tradicí. „Pan starosta Jan Kuchař mě oslovil, abych vymyslel nějakou akci, která bude v centru města. Napadl mě humorný festival, jemu se to líbilo, zkusili jsme první ročník teď jedeme šestý rok,“ sděluje pořadatel festivalu kresleného humoru Mirek Vostrý

„Když jsme společně s Mirkem Vostrým v roce 2016 tuhle akci poprvé uspořádali, ani náhodou nás nenapadlo, že během dvou ročníků se přidají kreslíři z více než padesáti zemí světa a již při čtvrtém ročníku to budou kreslíři ze všech kontinentů,“ doplňuje starosta Františkových Lázní.

Festival sahá do všech kontinentů. „Letos jsme dostali vtipy z padesáti čtyř zemí světa. jako světadíl chybí už jen Antarktida," směje se Vostrý.

Celoroční přípravy naštěstí nezhatil covid. „Máme štěstí, že se veškeré přípravy odehrávají online, takže prakticky se s nikým během příprav nedostaneme až na náš tříčlenný tým do styku, pan starosta, pan ředitel Divadla Boženy Němcové Arnošt Němec a já. Když jsme se setkávali, dodržovali jsme veškerá opatření,“ popisuje.

Covidová opatření se ale podepsala na účasti umělců. „Vždy přijede někoho ze zahraničí, letos bych řekl, že je to nejslabší, dorazí totiž pouze jeden chorvatský umělec. Měli přijet i slovenští umělci. Z pěti Slováků zůstal jeden, který je očkovaný, ale ti ostatní očkovaní nejsou a Slovensko teď po příjezdu z jiné země nařizuje pětidenní karanténu. To je důvod, proč ostatní bohužel nedorazí. Letos tedy bude jen jeden Slovák a Chorvat, jinak samí Češi,“ říká.

Návštěvníky v pátek od 15:30 pobaví skupina Parohanka, v 18 hodin přijde Železný Zekon, v půl deváté večer se mohou opět vrtět v hudebních rytmech, tentokrát se skupinou Lokomotiva.

Sobota bude neméně nabitá a budou se vyhlašovat vítězové všech kreslířských kategorií. Začíná se už od deseti hodin dopoledne a bližší informace jsou na www.zlatytapir.cz.