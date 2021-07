Sólistka Opery v Lipsku a pražského Národního divadla Olga Jelínková vystoupí spolu s varhanicí Michaelou Káčerkovou a Komorním orchestrem Karlovarských symfoniků pod vedením dirigenta Marka Štilce 24. července od 19 hodin v rámci zahajovacího koncertu Mezinárodního festivalu J. C. F. Fischera v kostele sv. Anny na Božím Daru.

Olga Jelínková. | Foto: Foto: Ilona Sochorová

„Zrychlila jsem si koloratury,“ tvrdí sopranistka Olga Jelínková. „Když jsem dělala 2014 v Praze Myslivečkovu operu Olimpiade, bylo to moje první větší setkání s barokní operou, předtím jsem zpívala jen jednotlivé kousky na koncertech. Nyní jsem se ale do barokní hudby opravdu ponořila. Někteří si myslí, že baroko se dá tak nějak zpívat ´na jednu hlasivku´, není to přece Puccini nebo Wagner. Ale takový přístup se těžce nevyplatí především při interpretaci pomalých, teskných árií. Naopak, člověk musí být napojený do té poslední noty, jakékoliv uhnutí z opory, opuštění bránice se okamžitě projeví na barvě i kvalitě tónu. Muzikantským bonusem u baroka je to, že si člověk může vymýšlet skoro úplně nové kousky melodií, hrát si s ozdobami. Dokonce je to velmi vítané,“ míní sopranistka.