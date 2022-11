Hudební aktivity jsou často zaštítěny jménem Antonína Dvořáka, který měl k městu mimořádný vztah. Je tomu tak i u mezinárodní pěvecké soutěže, která v termínu 4. - 11. listopadu 2022 oslaví 56 let svého trvání. Od pátku 4. listopadu do středy 9. listopadu se konají prvá dvě kola všech kategorií v Alžbětiných Lázních s klavírním doprovodem. Velké finále těch nejlepších ve čtvrtek 10. listopadu a Slavnostní závěrečný koncert se koná v Karlovarském městském divadle s Karlovarským symfonickým orchestrem pod taktovkou Jiřího Štrunce.

Karlovarská mezinárodní soutěž Antonína Dvořáka objevila pro operní scény u nás i v zahraničí řadu nových talentů, ze kterých se staly i díky vítězství nebo laureátství v soutěži vyhledávané a slavné operní hvězdy. Svůj úspěch slavili v Karlových Varech Gabriela Beňačková, Magdaléna Hajóssyová, Peter Mikuláš, Dagmar Pecková, Eva Urbanová, René Pape, Jana Sýkorová, Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka a Petr Nekoranec.

Umělecká spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem garantuje zajímavost a jedinečnost soutěže i Slavnostních koncertů, v minulých letech s dirigenty Josefem Herclem, Josefem Chaloupkou, Františkem Drsem, dnes s Jiřím Štruncem, dirigentem Národního divadla v Praze a opery plzeňského divadla. Kromě soutěžících pěvců ve čtyřech kategoriích Operní naděje, PÍSEŇ, JUNIOR a OPERA přivítáme členy odborných porot, mezi kterými budou pěvecké hvězdy, ředitelé operních scén nebo zkušení pedagogové - například Eva Randová, Gabriela Beňačková, Magdaléna Hajóssyová, Zdeněk Šmukař a další v čele s osobností českého a slovenského pěvectví Peterem Dvorským.

Každý rok přijíždí soutěžit v posledních 30 letech osmdesát až sto mladých pěvců od 17 do 35 let z mnoha zemí světa. Letos to bude téměř 90 účastníku ze sedmnácti zemí světa. Přejme jim dobrou hlasovou dispozici, pevné nervy a také trochu štěstí. Někteří z pěvců se rádi do Karlových Varů vracejí.

"Dámy a pánové, dovolte, abych vás pozval na nevšední setkání s krásnou hudbou a množstvím nových operních nadějí," zvkazuje Alois Ježek.

