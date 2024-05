Festival, který se koná od pátku 28. června do soboty 6. července, patří mezi nejprestižnější filmové události nejen v České republice, ale i střední a východní Evropě. Filmová přehlídka opět přivítá filmaře a filmové nadšence z celého světa a návštěvníci se mohou těšit na pestrý program plný kvalitních snímků, speciálních projekcí a inspirativních debat.

„Ostře sledované jádro festivalového programu, které se již tradičně skládá ze soutěží Hlavní a Proxima a z exkluzivní nesoutěžní sekce Zvláštní uvedení, nabídne jedinečný mix žánrů a témat vibrujících současným světem umělecké kinematografie. Provokativně revizionistická polemika s estetickými kánony dobového filmu. Vyvážený, vnímavý, ale i nevšední pohled na osud ženy od útlého do zralého věku v současné společnosti. Intenzivně bezprostřední vliv politických událostí na život jednotlivce kdekoli na světě. Tato témata se našemu dramaturgickému týmu zjevila před očima v okamžiku završení procesu," uvedl Karel Och, umělecký ředitel MFF. K vybraným patnácti filmových debutů v hlavní soutěži doplnil, že tito talentovaní filmaři a filmařky na úsvitu svých kariér budou v karlovarském programu ‚doprovázeni‘ renomovanými tvůrci a jejich zbrusu novými snímky jako Mark Cousins, Oleh Sentsov, Noaz Deshe, Antonin Peretjatko, Beata Parkanová nebo Burak Çevik.

Festivalová sekce Hlavní soutěž přinese například manželské drama japonského tvůrce Yukihira Morigakiho Zákoutí lásky (Rude to Love), historický film Banzo režiséra Margaridy Cardose, snímky Až na věky (Loveable) norské režisérky Lilje Ingolfsdottirové, historické drama Ema a smrtihlav slovenské režisérky Ivety Grófové nebo Mord tuzemského režiséra Adama Martince.

Na filmovém festivalu se představí i čeští filmaři. Světovou premiéru v Hlavní soutěži zde bude mít například film další autorský film režisérky Beaty Parkanové Světýlka, který líčí rozpad rodiny dětskou optikou. Pro Parkanovou není účast a úspěch s vlastním filmem na MFF premiérou, v roce 2022 získala hlavní cenu za režii a herec Martin Finger za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Slovo. Film Světýlka bude mít světovou premiéru v Karlových Varech v úterý 2. července od 20 hodin v hlavním sále hotelu Thermal.

Ale luxusní filmový zážitek si organizátoři slibují i od dalších filmových novinek. V sekci Zvláštní uvedení uvidí diváci film Vlny režiséra Jiřího Mádla. I tento snímek bude mít na MFF světovou premiéru. Středobodem Vln je Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu z období kolem roku 1968, místo plné talentovaných osobností s širokým rozhledem, jazykovou výbavou, a především snahou o poctivou novinářskou práci, v jejímž středu je a musí být pravda. Mádlova novinka je epický, avšak dynamicky natočený divácký film o vzedmutí nevšedního heroismu tváří v tvář režimu, prodchnutý jedním bratrským poutem a věčnými tématy lásky, zrady, morálky a naděje.

Velmi atraktivní bude i film Tatabojs v režii Marka Najbrta. Světová premiéra Pěšáci, Attention Aux Hommes!, Tanečnice, Opakování… S výčtem známých hitů pražské kapely Tata Bojs by se dalo dlouho pokračovat. Příběh kapely vypráví formou hravé koláže, složené z bohatých archivů, záznamů koncertů i futuristických hraných vsuvek s herci z divadla Vosto5. Filmový maraton každoročně nabízí návštěvníkům porci zážitků, vždy jde přibližně o dvě stě filmových snímků.

První zahraniční hvězdou, kterou festival oznámil, je australský herec Geoffrey Rush, držitel mnoha ocenění, včetně Oscara za film Záře a Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii MFF KV z roku 2022. Letos bude členem hlavní poroty. V ní zasedne společně s americkou producentkou Christinou Vachonovou, českou herečkou Eliškou Křenkovou, maďarským režisérem, scenáristou a hudebním skladatelem Gáborem Reisz a islandským spisovatelem a scenáristou Sjónem. Tato porota rozhodne, který snímek si z letošních Karlových Varů odveze Křišťálový glóbus.

Pokud to situace dovolí, přijede také ukrajinský filmař Oleh Sencov, občanský aktivista, někdejší vězeň Kremlu, držitel Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, a nyní voják. Momentálně brání vlast coby poručík ukrajinské armády, do níž vstoupil během prvních dnů vpádu ruského agresora v únoru 2022. Jeho film Real skýtá vhled do reality války očima jednoho z přímých účastníků.

Jak už organizátoři předem ohlásili, Cenu prezidenta MFF KV za mimořádný přínos české kinematografii na jeho zakončení převezme herec Ivan Trojan. Festival také v ojedinělé retrospektivě uvede kinematografickou reflexi díla spisovatele Franze Kafky, od jehož úmrtí v červnu uplyne sto let.