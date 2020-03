Ty byly v rámci optimalizace spuštěny k 1. březnu a vzbudily kritiku občanů. Mnoho spojů totiž nenavazuje, na řadě linek došlo k velké redukci spojů. Důvodem podle radnice bylo zefektivnění MHD. Důsledkem je, že se radnice už několik dní ale zabývá celou hromadou připomínek občanů. Ty už se do nových řádů zapracovávají.

„Jsme jedno z mála měst, které se takto rozhodlo krátit MHD. Chceme, aby se občané i turisté u nás dopravovali autobusy, a vy jste je omezili. Vytvořili jste chaos,“ poznamenal Jindřich Čermák (Piráti). „Vím, že MHD musí fungovat ekonomicky. Mně ale vadí, že jste návrhy na změny neprobrali s veřejností. Možná by se to o pár měsíců posunulo, ale byly by do změn zapracovány připomínky lidí,“ konstatoval Petr Kulhánek (KOA).

„Bylo třeba najít určitý kompromis. S připomínkami bychom museli čekat dalšího půl roku,“ reagoval náměstek Tomáš Trtek (ANO) s tím, že změny jsou výsledkem rok a půl staré debaty o spojích MHD. Opozice navrhovala, aby se jízdní řády vrátily do podoby před 1. březnem a následně byly zpracovány nové, které by vstoupily po diskusi s občany v platnost 1. ledna příštího roku. Koalice to ale nepodpořila.