Známý ostrovský podnikatel Milan Zádamský oslavil před pár dny padesáté narozeniny. A i když on, jak sám říká, nemá rád oslavy a zbytečně na sebe nechce poutat pozornost, konala se v sobotu 11. listopadu na jeho počet velkolepá párty ve Slavnostním sálu karlovarského Grandhotelu Pupp. Akce se účastnilo kolem tří set lidí a nechyběly na ní persony českého šoubyznusu, moderování se ujal Leos Mareš, kterému sekundovala Agáta Hanychová.

„Nejsem právě ten, který si užívá oslavy. Ale osmnáct a padesát má člověk jen jednou za život, tak proč ne. Vlastně mě k této akci přemluvili lidé z mého blízkého okolí. Nakonec jsme se rozhodli, že se to udělá na takové úrovni,“ uvedl pro Deník podnikatel a pokračoval: „Na oslavu jsme pozvali známé, byli tam advokáti, majitelé hotelů, podnikatelé z regionu, ale i z Prahy nebo Plzně. Přišli tam i politici – například paní Sušanková (Kateřina Domalípová, ostrovská místostarostka – poznámka redakce), pan Žemlička (Milan Žemlička, ostrovský podnikatel a politik a například jednatel společnosti Města Karlovy Vary KV City Centrum, nebo člen dozorčí rady Nadace města Karlovy Vary – pozn. redakce) a také pan Linhart (karlovarský podnikatel a zastupitel, rovněž člen Nadace města Karlovy Vary a také člen představenstva karlovarské městské společnosti Alžbětiny Lázně – pozn. redakce).“

Akce začínala v Puppu v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne a nakonec se protáhla až do nedělních ranních hodin. „Nejdříve byl program ve slavnostním sále, pak jsme se přesunuli do Bechers' baru. Připrav se ujala Nikola Handlířová. V podstatě téměř všechno jsme spolu dolaďovali, bylo ale pár věcí, o nichž jsem nevěděl. Kolik to stálo? Tři a půl milionu? Tak to máte celkem dobré informace, tak nějak to bylo,“ prozradil Milan Zádamský. Na bujaré party dokonce oslavenec vybídl své hosty, aby se bavili, co hrdlo ráčí a nosy snesou, jak zaznívá i ve videu.

A protože má rád stálice české popmusic, vystoupili mu na oslavě Lenka Filipová nebo i Jiří Korn. „Lence Filipové jsem se nemohl dostatečně věnovat, mám ji hodně rád, mrzelo mě, že jsem na ni neměl v Puppu čas. To víte, když se musíte pozdravit s tolika lidmi, ten večer rychle uteče,“ svěřil se podnikatel, který rád poslouchá i Hanu Zagorovou nebo Karla Gotta.

A co Milan Zádamský k padesátinám na tak velkolepé oslavě od pozvaných hostů dostal? „Bylo toho opravdu hodně a byly to krásné dary – řadu obrazů, minci s mou podobiznou, skok padákem i lístky na Rammsteiny, což ale není právě moje parketa. A také jsem dostal tento prsten, je od mé bývalé přítelkyně. Protože jsem silně věřící, je na něm nápis - Bůh je věčný a jediný,“ ukazoval podnikatel dárek od přítelkyně, který nosí na pravé ruce.

