Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč, a kraj tak nemá srovnání s aktuálními cenami na trhu. „Proto rada rozhodla o vypsání nového výběrového řízení,“ uvedl hejtman.

Nové autobusy kraj plánuje v příštích deseti letech nasadit na všechny krajské spoje v rámci dopravní obslužnosti od roku 2023. Flotilu autobusů plánuje hejtmanství pořídit do majetku kraje a na krajských linkách by s nimi měli jezdit vysoutěžení dopravci.

Zakázka je rozdělena do tří regionů, Chebsko, Sokolovsko a Karlovarsko-sever, a pro každý z těchto regionů se má vybrat dopravce. Obslužnost v oblasti Toužimska, Žluticka a Bochovska mají zajistit místní dopravci.

Navíc kraj tlačí čas, protože na tuto zakázku získal evropskou dotaci ve výši 600 milionů a ODS se obává, že při dalších průtazích by o tyto peníze mohl přijít.

„Odhad indikativní nabídky na 170 autobusů byl stanoven před třemi roky. Tehdy šlo ale o holý autobus, což se změnilo. Nyní se v ceně odráží navýšený komfort vozů, přidaná klimatizace či moderní bezpečnostní prvky, například systém zhášení motorů autobusů s pohonem CNG. To cenu navýšilo na miliardu 200 milionů. Nabídka vítězného konsorcia zahrnuje i plán v kraji vytvořit servisní středisko pro údržbu těchto autobusů a jejich kompletní servis za 650 milionů,“ vysvětlil navýšení ceny zakázky téměř o miliardu Jan Bureš (ODS), neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy.

Z aktuální ekonomické analýzy podle něj také vyplývá, že kraj při tomto modelu provozování dopravní obslužnosti vlastními autobusy pro příštích deset let ušetří 300 milionů. „To by se kraji vyplatilo, což někteří radní zpochybňovali. My nevidíme zjevný důvod tuto nabídku odmítat, ale některé z radních jsme nepřesvědčili, což pro krajskou koalici není úplně dobrý signál,“ vysvětlil radní Bureš. Podle něho má krajská rada právo zakázku zrušit, což udělala. ODS by ale podle Jana Bureše v zakázce raději pokračovala.

Vyhlášení nového výběrového řízení nyní projedná krajské zastupitelstvo, které by se mělo zabývat i vyšší cenou za autobusy. Až dosud totiž pro tendr platí schválené finanční mantinely za 800 milionů. ODS také vadí riziko, že kvůli odložené zakázce byl kraji mohlo hrozit zrušení evropské dotace.

„Nepodaří-li se to vysoutěžit do léta příštího roku, pak to nemá smysl. Ty autobusy musí vyjet v roce 2023,“ dodal Bureš. A přiznal, že kvůli této zakázce, proti níž se postavili například Piráti, reálně hrozil rozpad současné krajské koalice.

Také Místní přiznávají, že dohadovací řízení v krajské koalici probíhalo. „Nešlo o hlubokou krizi, nicméně bylo třeba se s předloženými fakty seznámit do hloubky. Jde o obrovský závazek na deset let dopředu. Finanční výsledek tendru dopadl jinak a my musíme zvážit, kde na to kraj má vzít. Proto je obezřetnost namístě a musíme se domluvit,“ uvedl za Místní Patrik Pizinger.

Krajské zastupitelstvo se bude tendrem na 170 autobusů zabývat 17. prosince. Zda odsouhlasí pokračování s vítězem soutěže za miliardu dražší, či posvětí nové výběrové řízení, to záleží na domluvě současné krajské koalice. V opačném případě hrozí, že ve vedení kraje skončí.