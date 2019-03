To vše usnadní život místním lidem, protože krajská rada uvolnila a schválila na drobné vodohospodářské akce po celém regionu dotace ve výši 11 milionů korun.

Souhlasit s tímto záměrem ale musejí i krajští zastupitelé, kteří o něm budou na svém zasedání jednat 25. dubna. Oblíbený dotační program má podpořit především obce do dvou tisíc obyvatel. „V letošním roce jsme posuzovali celkem šest žádostí. Výše dotace ale může dosáhnout jenom osmdesáti procent uznatelných nákladů,“ uvedl Karel Jakobec (ODS), krajský radní pro životní prostředí.

Finance do tohoto programu jdou z krajského rozpočtu a z poplatků za odběr podzemních vod. „Jsem rád, že dotace na výstavbu kanalizace i rozšiřování vodovodního řadu míří do obcí prakticky po celém kraji,“ dodal Jakobec.

A rád není jen on, ale také vedení dotčených obcí, protože, jak uvedla starostka Bražce Marie Ambrosová, každá korunka je dobrá. „Peněz není nikdy nazbyt a ty ušetřené my můžeme například investovat do revitalizace čtyřpatrových domů, které opravu už potřebují,“ vysvětlila starostka. Ale to samé platí o veřejné kanalizaci, protože ta původní, napojená na čističku v Bochově, už v Bražci dosluhuje a nevyhovuje. Na celé akci Bražec spolupracuje s Vodárenským sdružením, které připravuje celý rozpočet projektu. „My bychom hradili přípojky k jednotlivým domům. Pokud příspěvek do kraje obdržíme, pak bychom byli rádi, kdyby práce na nové veřejné kanalizaci začaly co nejdříve, tedy už v dubnu,“ dodala starostka Marie Ambrosová.