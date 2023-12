V Ostrově se koná Běh s čelovkou, charitativní akce na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Letos podpoří paní Růženu, která si díky tomu splní Sanitku přání.

Roztroušená skleróza si nevybírá a může zasáhnout nečekaně jakéhokoliv především mladého člověka. „Je to nemoc, s níž se nedá soutěžit a nad kterou se bohužel nedá vyhrát,“ říká Michala Valentová, organizátorka už devátého ročníku Běhu s čelovkou, jenž se v sobotu 9. prosince koná tradičně v Ostrově, která sama tímto vážným onemocněním trpí.

Před časem kvůli roztroušené skleróze skončila dokonce na invalidním vozíku. Přesto se rozhodla, že bude stejně nemocným lidem pomáhat. Letošní ročník je tak věnován paní Růženě z Ostrova, která si díky této akci splní svou Sanitku přání. Rapidně se zhoršil její zdravotní stav po loňském vážném úrazu nohy a těžce tak nese, že už zřejmě nikdy nevyjde schody v kostele, kde hrávala roky na varhany.

„Paní Růžence diagnostikovali roztroušenou sklerózu, když jí bylo asi třicet let. Vloni ale nešťastně uklouzla, zlomila si stehenní kost, byla operována. Dnes už nevyjde ven bez holi, nemůže hrát v kostele na varhany, což tak milovala. Ale třeba se to zlepší, a jednou se do kostela vrátí. Část výtěžku Běhu s čelovkou tak půjde na její Sanitku přání, která by měla pokrýt náklady na tolik potřebné rehabilitace a třeba i aklimatizační pobyty, jež zdravotní pojišťovny neproplácejí,“ vysvětluje organizátorka.

Sanitka přání, organizace, která plní mnohdy i poslední přání umírajících, spolupracuje s Během čelovkou letos poprvé. „V našich řadách byl jeden dobrovolník, jemuž ve 22 letech diagnostikovali nádor na mozku, a jeho posledním přáním bylo projet se na kole. Nemoc však postupovala příliš rychle, a tak jsme pro něj Sanitku přání bohužel už zorganizovat nemohli,“ pokračuje Michala Valentová s tím, že v Ostrově bude v sobotu přítomen i samotný zakladatel Sanitky přání Igor Kytka. Polovina z výtěžku ostrovské akce půjde ve prospěch paní Růženy, druhá část pak pro těžce nemocné obyvatele Karlovarského kraje, kteří si chtějí Sanitkou přání splnit své tužby.

„Nemoc mě zaskočila náhle, rok jsem byla upoutána na invalidní vozík, kvůli ní jsem pochopila, jaké jsou priority v životě. Člověk si pak uvědomí, jaké jsou skutečné životní hodnoty. Nikdy přitom nevíte, co vám tato nemoc přinese. A protože mi před lety lékaři říkali, že důležitý je pohyb, zrodila se tak myšlenka na pořádání akce Běhu s čelovkou, která dokáže lidi sblížit, slouží jako osvěta i jako charita,“ vypráví Ostrovačka, která doufá, že letošní výtěžek bude v rámci dobrovolného vstupného, tomboly a charitativního stánku rekordní. Vloni se podařilo vybrat 89 tisíc korun. Největší částka byla za předchozích osm ročníků 113 tisíc.