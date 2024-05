Začalo to v 15 letech sbíráním zajímavostí, které se vážou ke Karlovým Varům. Vloni v prosinci k tomu pak přidal obnovenou výrobu piva z karlovarské vřídelní vody. V pátek 3. května si v Karlových Varech otevřel provozovnu Karlstadt na nábřeží Jana Palacha, v níž je k vidění nejen jeho unikátní sbírka, ale zájemci tam zakoupí i výrobky z vřídelní vody.

Milovník Varů, který vaří vřídelní pivo, otevřel Karlstadt. Není to jen muzeum | Video: Kopecká Jana

Řeč je o podnikateli Karlu Chotkovi, který sice není Karlovarákem, pochází z Prahy, ale jeho láska k tomuto lázeňskému městu mu poskytla mnoho nápadů, které se rozhodl realizovat. Milovník karlovarských tradic prozradil i to, že v Raisově ulici koupil nemovitost, kde chce obnovit tradiční karlovarskou pekárnu.

„Chceme, aby byla parní a i tam chceme používat vřídelní vodu jako surovinu,“ pokračoval Chotek, který na otevření Karlstadtu nechal upéci várku rohlíků právě z vřídelní vody. Pekárnu v Raisově ulici chce otevřít do roka a dne. „Kde beru své nápady? Ty přicházely postupně. Když od patnácti let sbíráte karlovarské předměty a z nich čiší všechna ta energie, tak si to samo říká o znovuobnovení těchto výrobků,“ vysvětlil.