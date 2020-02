Výjimečné jednání iniciovali Piráti, kteří disponují v pětatřicetičlenném zastupitelstvu pěti mandáty, KOA má stejný počet a dva hlasy dodali komunisté. Na svolání mimořádného zastupitelstva je potřeba 12 mandátů, čímž tuto podmínku opozice splnila, a vedení města tak jednání svolat musí. Podle předsedy zastupitelského klubu Pirátů Jindřicha Čermáka byl návrh podán na karlovarský magistrát uplynulý pátek a vedení města má na svolání mimořádné schůze 21 dnů, nejzazší termín je tedy 13. březen.

„Návrh jsme přijali a nyní kolice jedná o termínu. Předpokládáme, že by se zastupitelé mohli mimořádně sejít ve druhém březnovém týdnu,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Komunisté ještě uplynulý týden váhali, zda se k opozici přidají, ale nakonec svůj podpis k návrhu připojili. A to především kvůli změnám jízdních řádů MHD, k nimž má dojít od března. Jsou pro ně prioritní. „Podle nás to není dobře připravené,“ uvedl zastupitelka Věra Bartůňková. Zmíněná problematika zajímá i Piráty, kteří považují změny v MHD od vedení města za nepřipravené a chaotické. Po vedení města ale budou žádat i vysvětlení k odvolání čtyř ředitelů příspěvkových organizací. „V této podobě je to pro mě nepochopitelné a zejména z lidského hlediska naprosto nepřijatelné. Lidé, kteří pro město odvádějí několik desítek let velmi dobrou práci, si zaslouží férové jednání na rovinu,“ znovu za Piráty zdůraznil Jindřich Čermák. Podle Pirátů je velmi problematické i odvolání dvou architektů Kanceláře architektury města.

Také Karlovarská občanská alternativa (KOA) považuje postup radních v odvolání ředitelů příspěvkových organizací a členů odborné rady Kanceláře architektury města (KAM) za bezprecedentní, nepřípustný a zcela neetický. „Budeme žádat vysvětlení celého postupu, když nebyl zpracován žádný ucelený materiál, který by odvolání argumentačně zdůvodnil. Odvolání členů odborné rady KAM podle nás proběhlo v rozporu se zřizovací listinou této organizace. Myslím, že je zásadní upozornit na to, že takové chování a jednání vedení města je nepřijatelné, nemravné a lidsky nízké,“ uvedl za KOA zastupitel Petr Kulhánek.

Koalice ve vedení města (hnutí ANO, Karlovaráci a ODS) s výtkami nesouhlasí a primátorka i náměstci zdůraznili, že odvolání ředitelů příspěvkových organizací bylo připraveno řádně a s dostatečným předstihem. Stejně tak jako odvolání dvou architektů z odborné rady KAM, na které má vedení města podle primátorky i náměstků právo. „A navíc jsme okamžitě do této odborné rady jmenovali další dva architekty,“ zdůraznila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Stejný názor mají také její náměstci Tomáš Trtek (ANO) a Josef Kopfstein (Karlovaráci).