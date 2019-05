Miniatura Mariánek „ožije“

To, jak vypadaly Mariánské Lázně před zhruba dvěma sty lety, mohou vidět návštěvníci Městského muzea Mariánské Lázně díky modelu z dílny Radka Míky. A co víc. Nyní mohou pomoci dovytvořit pravou lázeňskou atmosféru. A to pomocí figurek.

Model Mariánských Lázní ukazuje město tak, jak vypadalo v roce 1815. Návštěvníci tak vidí jen několik skromných dřevorubeckých usedlostí a mlýn, které stávaly v údolí, kde vyvěral Křížový pramen. U něj později vyrostl domek k odpočinku a úlevě hostů, kteří slaný pramen popíjeli. V sousedství stál solivar a nad ním hrázděná kaplička. „Na modelu jsme pracovali přibližně dva roky a celý tým na výrobě miniatury odvedl zhruba dva tisíce hodin práce," řekl ´vedoucí´ modelářského týmu Radek Míka. Přestože model je už nyní obdivuhodný, přece jen mu něco chybí. Již před dvěma sty lety totiž ve městě panoval čilý lázeňský ruch. A k tomu mohou nyní pomoci samotní návštěvníci muzea. „Model je takový liduprázdný. Máme na něm první dva lázeňské hosty a mlynáře," uvedl Radek Míka. Město ale bylo podle jeho slov už v tomto roce mnohem více zabydleno. A tak přišlo muzeum společně s autory s originálním nápadem. „Každý, kdo bude mít chuť a zájem, nám může pomoci model zabydlet." Figurky, které oživí model, najdou zájemci v místním muzeu. „Od 1. května si mohou návštěvníci zakoupit figurku do nově instalovaného modelu Mariánských Lázní, zachycujícího podobu lázeňského města," sdělil ředitel mariánskolázeňského muzea Jaromír Bartoš. Každý si může vybrat, zda jeho jméno ponese figurka lázeňského hosta, obyvatele nebo dělníka. „Věřím, že do roka a do dne bude model města zabydlený," dodal Radek Míka.

Autor: Jana Bežáková