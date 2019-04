Minimalismus a zdravé stravování

Ostrov – Minimalismus vám pomůže minimalizovat vše negativní ve vašem životě a naopak maximalizovat to pozitivní. Je to směr, který se zabývá životem skrze jednoduchost, a to ve všech jeho oblastech, tedy i ve stravování.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Naučíte se stravovat a hubnout zdravě, hlavně bez diet, a jídlo se stane vaším nejlepším přítelem. Naučíte se, jak si stravu skládat bez omezení toho, co máte rádi. Je to jednodušší, než byste čekali, a zvládne to každý z vás. Tak se zúčastněte přednášky Evy Šnebergerové, která se koná 8. dubna od 16:30 v Městské knihovně v Ostrově. Vstupné je 100 korun.

Autor: Petra Kuncová