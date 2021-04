Důvodem je rezignace tří zastupitelů z OM z celkových sedmi zastupitelů obce. Mírová přitom aktuálně řeší vážné problémy, například zamítnutí v odvolání proti dobývacímu prostoru v lokalitě Zátiší, o který má zájem Sedlecký kaolín.

„Zda to bylo kvůli Sedleckému kaolínu? To nevím. Asi ne. Měli k nám nějaké výhrady. Nebudu to víc komentovat,“ reagoval místostarosta Zdeněk Bílský.

„Vedení projednávalo věci, o nichž jsme vůbec nevěděli. Považujeme za korektní, abychom s nimi byli seznámeni. Sdružení si dosadilo lidi do finančního i kontrolního výboru a nás nepustilo k ničemu. Vedení nekomunikuje. Takto se zkrátka nedá pracovat. Výsledek hospodaření za loňský rok jsme dostali v tabulce k nahlédnutí bez detailů, stejně jako rozpočet na letošek,“ vypráví nyní už bývalá zastupitelka za OM Martina Hrnková.

Vrcholem bylo podle ní poslední jednání zastupitelstva. „Řešila se přístupová cesta pro společnost Ligneta, kterou jí vedení obce chtělo zdarma převést. To se nám nelíbilo, protože se chceme chovat jako správní hospodáři,“ dodává Hrnková, která neví, zda bude kandidovat.

Obec tak čekají předčasné volby. „ Jestliže počet členů zastupitelstva obce zánikem mandátů klesl pod polovinu nebo pod pět, dochází k omezení pravomocí zastupitelstva a starosta je povinen do třiceti dnů požádat o vyhlášení nových voleb,“ vysvětluje mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Starostka Mírové Lenka Baštová nebrala telefon. V SMS zprávě se omluvila, že čerpá zdravotní dovolenou a že je pro ni zdraví prioritou.