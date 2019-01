Míst je stále více, než lidí

Karlovarský kraj – Pokud by do práce nastoupili všichni lidé, kteří jsou evidováni úřady práce, stále by se nepodařilo obsadit stovky volných pracovních míst.

Taková byla situace v Karlovarském kraji koncem října, kdy Krajská pobočka v Karlových Varech celkem 5 741 uchazečů o zaměstnání. Oproti tomu bylo evidováno 8 244 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 687 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Podíl nezaměstnaných osob představoval v regionu 2,7 procenta, tedy stejně, jako v září. Také v říjnu trval masivní zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna. „Zaměstnavatelé měli v říjnu největší zájem například o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích nebo řidiče nákladních automobilů. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance," uvedla Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR. Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr (2,8 %) vykázal v říjnu jeden okres, a to Sokolov se 3,8 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb, a to 1,6 procenta a v okrese Karlovy Vary byl 2,6 procenta. Podíl nezaměstnaných žen klesl na 2,8 procenta, podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 2,5 procenta. „Řada zaměstnavatelů flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a upravila své požadavky tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru. Důležitý je pro ně zájem lidí o danou pozici, ochota učit se novým věcem a chuť pracovat," konstatovala Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR. Z celkového počtu nahlášených volných míst v Karlovarském kraji bylo 522 vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 1 996.

Autor: Vladimír Meluzín