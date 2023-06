Měla být oslava jako lusk, protože obec Stružná i tamní kulturní komise připravovala Den dětí v sobotu 3. června opravdu zodpovědně, vše muselo klapnout. Navíc se na ni všichni místní velmi těšili. Proto starostka Stružné Zuzana Večerková objednala u podnikatele Martina Švejdara ze Sedlečka jako hlavní atrakci nafukovací skákací hrad, aby se děti kromě soutěží a další zábavy mohly i skvěle vyřádit. Ale to, co pak všichni návštěvníci oslavy zažívali, komentovala starostka slovy, že doufá, že pan majitel může mít nově kupovaný hrad tak akorát na své zahradě a může si tam skákat až do bezvědomí. Ze skákacího hradu se totiž vyklubalo polonafouklé torzo, které spíše než hrad připomínalo prokopnutý míč oblepený lepící páskou.

"Dámy měly do puntíku všechno připravené, počítali jsme i s verzí dešťovou. U firmy, která je k nalezení na webu Googlu: skakaci-hrady.com, majitele Martina Švejdara se sídlem Šemnice-Sedlečko, objednaly i veliký skákací hrad. Těsně než akce začala, dorazili dva mládenci se slovy, že za chvíli bude hrad stát, a začali s nafukováním. No a pak to vše byla jedna velká blamáž, jelikož hrad, který pamatoval již hodně let užívání, byl stále nafouknutý tak napůl," líčila starostka Večerková. Pak organizátoři akce zjistili, že nafukovací had ´zdobí´ čtyři ohromné díry, pouze sem tam lehce přelepené lepící páskou. "A okolo se nám vysmívaly další menší dírky a dírečky. Pánové neměli od majitele nejen lepicí pásky, takže se je snažili zalepit naši hasiči, ale oněm mistrům na obsluhu hradu chyběl i náhradní kabel, který jim v mezidobí marné snahy o nafukování, shořel," dodala naštvaná starostka.

Podle ní nebylo obsluze hradu samozřejmě vůbec příjemné, když je zpovídala, co si to dovolili přivézt, kdo je za tento stav zodpovědný a proč nebyl hrad před sobotou zkontrolován. "Po dovolání se jejich šéfovi jim bylo řečeno, že někdo vyjíždí ze Sedlečka s lepicími páskami," popsala. Mezitím se hrad opakovaně nafoukl, sfoukl, nafoukl, sfoukl, až z tohoto divadla měli diváci kulturní vložku.

Všech osmdesát dětí, které byly na skákací hrad nažhavené a všechny soutěže již obešly opakovaně, ale poněkud posmutnělo. "Pak dorazil jakýsi človíček, vyndal dvě pásky, nalepil a nic. V tu chvíli se nenápadně na silnici před hřištěm objevil sám pan majitel se slovy, že teda by nám jako dal slevu. Po mém výhružném pohledu s dotazem: ´Co prosím?´ nabídl atrakci zcela zdarma a se slovy, že již má ale objednaný nový hrad, zmizel. Nechal ty dva chudáky, aby mně za pár minut museli oznámit, že hrad je sice tak skoro nafouknutý, ale že oni by za něj rozhodně neručili a děti by tam neposlali. Tak to je super, že? Přece proto si objednáváte u profíka, aby vám nakonec řekli, že teda jako asi raději na hrad nelézt, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu!" Po tomto oznámení starostka požádala dva místní tatínky, aby se šli proskočit po hradě a poté, kdy se jeho celý střed odporoučel do pravého úhlu k zemi, zavelela sbalit, odjezd a požádala dva zmíněné pracovníky, aby vyřídili šéfovi, že už si nemusí platit reklamu, protože ji bude mít od Stružné zcela zdarma.

Majitel Martin Švejdar jí už pak ani nebral mobil. "Strčil hlavu do písku, nepřevzal odpovědnost, ale nadále má na profilech reklamu a hlavně ceník, aniž by tam poctivě a popravdě uvedl, že jeho atrakce je či jsou nepoužitelné. To není podnikatel, ale švindlíř," zhodnotila podnikatelské počínání starostka Večerková.

Deníku se názor na incident se skákacím hradem na Dnu dětí ve Stružné pokusil získat také a majiteli zavolal. Dotaz ale nebylo možné položit. Po svou telefonech se ozval jakýsi muž, který při představení, kdo volá, okamžitě telefon položil. A pak už ho nebral nikdo.

Ve Stružné vše nakonec zachránili místní hasiči, kteří v rekordně rychlém čase dorazili s vozem a pěnou, a děti nakonec skotačily radostně a vesele asi hodinu v moři pěny.