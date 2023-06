Autor nového pítka Krasavec nechá na své dílo působit vřídelní vodu, čímž se bude jeho podoba v čase neustále měnit.

Místo Gagarina před Vřídlem zaujme originální pítko. Jeho podoba nebude stálá | Video: Jana Kopecká

V 70. letech minulého století zde byla umístěna socha prvního muže ve vesmíru Jurija Gagarina. V první dekádě nového milénia prostranství ozdobil obelisk sochaře Pavla Opočenského. V období koronavirové pandemie sloužilo místo pro provizorní výtrysk vřídla. Nyní zde má být umístěno nové, a to velmi originální pítko na vřídelní vodu. Řeč je o nádvoří před Vřídelní kolonádou, které stejně jako samotná kolonáda mění během svého času svou podobu. A tu bude měnit i nové pítko, protože na něj jeho autor nechá působit unikátní termální vodu.

Po demontáži provizorního výtrysku vřídla, k němuž došlo vloni po slavnostním navrácení pramene do jeho kopule po zásadní rekonstrukci, vedení města oznámilo, že prostranství před kolonádou by mělo zdobit nové pítko. „Zadali jsme na jeho zhotovení celorepublikovou architektonickou soutěž, do níž se nakonec přihlásilo 27 autorů. Komise, a to závislá i nezávislá, hodnotila ve finále 25 návrhů, z nichž vzešel vítěz. Jeho jméno je Krasavec a jeho autorem je Oldřich Morys, uznávaný umělec, který například stojí za instalací jedné sochy v Brně,“ informoval karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Takto se v roce 1975 odhalovala Gagarinova kolonáda i se sochou kosmonauta

Jméno díla je přitom ve vztahu k jeho umístění dvojsmyslné. Jednak může jít skutečně o název něčeho, co je krásné, ale zároveň odkazuje na slovo kras, což je označení pro tvar, který vzniká činností povrchové a podzemní vody. A v tom je právě zásadní myšlenka nového pítka, které už za pár dnů bude stát před Vřídelní kolonádou.

„Autor skloubil hned několik trendů, a dává díky svému filozoficko - uměleckému přístupu svému výtvoru úplně jiný, nový směr. Počítá s tím, že jeho dílo se bude v čase měnit, protože na něj nechá působit vřídelní vodu. Díky tomu budeme moci během let pozorovat, jak se nové pítko bude měnit, svou podobu i velikost. Vysoké by mělo být ve finále až čtyři a půl metru,“ upřesnil Bursík.

Vnitřek pítka bude tvořit kovová trubka, na níž budou umístěny jakési držáky, ze kterých bude tryskat vřídelní voda. Její sedimenty by pak během času měly dílo postupně obalovat tak, jak tomu je u divokého vývěru vřídla v podzemí. Zde během deseti lety vznikl asi metr vysoký „krápník“.

Vedení města stále ale hledá uplatnění pro velkou mísu, která sloužila jako základ pro provizní výtrysk vřídla během rekonstrukce Vřídelní kolonády. Původně ji totiž chtělo umístit na místo, kde začíná katastr Karlových Varů. „Ředitelství silnic a dálnic s tím má ale problém, protože by to zasahovalo do ochranného pásma komunikace. Také další alternativa – umístit ji na některý z kruhových objezdů ve městě neprošla. Doufáme, že nám ale ve skladu tato obří mísa nezůstane,“ uzavřel radní Bursík.