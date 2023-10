Smutná historie lokality proto v souvislosti s touto kauzou začala Jáchymovem rezonovat ještě více než doposud. A co víc, areál navíc stále slouží jako úložiště jaderného odpadu.

„My o minulosti tohoto místa pochopitelně víme. Z bývalého tábora se tam nachází dva domy v dezolátním stavu. Uvažovali jsme, že bychom tam vytvořili jakési pietní místo, doposud je tam jen informační cedule,“ reagoval obchodní ředitel IMOS facility Jiří Heinl. Na dotaz, zda v souvislosti s těmito fakty nemají investoři morální problém, odpověděl: „Žádné pietní místo tam doposud není. Je to jediné rozvojové území Jáchymova a my bychom na pohnutou historii v rámci našeho projektu upozornili.“

S přirozením v ruce pronásledoval po městě školačky. Dopadené osahával

Morální rozpolcenost připouští někdejší jáchymovský místostarosta František Holý, který by se už brzy mohl stát opět členem vládnoucí koalice. „Je ale zvláštní, že se na pracovní tábor upozorňuje právě v tuto dobu. Už dříve byl přeměněn na turistické zařízení a pionýrský tábor, a nikomu to nevadilo. Ano, máte ovšem pravdu, že ten tam postavili komunisté, tedy lidé, kteří mohli i za vznik trestaneckých lágrů,“ konstatoval Holý s tím, že plánovaná výstavba apartmánů se má skutečně zřejmě dotknout právě míst, kde v Bratrství docházelo k nejhorším zvěrstvům.

Současná Konfederace politických vězňů (KPV) je rozhádaná a organizace nemá své vedení. Ti členové, kteří bydlí na Karlovarsku, jsou z plánů investorů šokováni. Navíc je o tom nikdo neinformoval. „Vůbec o tom nevím, nikdo nám to neřekl a rozhodně se mi to nelíbí,“ komentovala záměr předsedkyně sdružení Nositelé odkazu Jáchymovského pekla a členka KPV Vlasta Preislerová. „Nemám slov, slyším to poprvé a je hodně smutné, že tady někdo něco takového plánuje,“ uvedl Lubomír Modrovič, jednatel bývalé pobočky KPV Karlovy Vary. „Příští rok nás čeká 35. výročí Jáchymovského pekla. Budu hodně bilancovat, co se za tu dobu udělalo pro odkaz lidí, kteří byli vězněni v trestaneckých lágrech,“ uzavřel Modrovič.

Najde se devět domovníků preventistů? Mají zajistit pořádek v domech

Co se týče úložiště jaderného odpadu, má developer hotovy lokální průzkumy. „Víme, že se úložiště může až do roku 2035 doplňovat. To se nachází ale na sousedním pozemku. Záření se odtud neuvolňuje,“ uvedl ředitel Heinl.

Důl Bratrství se nachází u silnice mezi Jáchymovem a lanovkou na Klínovec. Dnes je na jeho místě jednak úložiště radioaktivního materiálu, jednak rekreační středisko. Zatímco úložiště je přímo v nitru dolu. Díky výskytu pouze přírodních radionuklidů relativně bezpečné, vody důlního systému a vody potoka Veseřice jsou podle Wikipedie monitorovány na obsah radionuklidů se čtvrtletní periodou. Rekreační středisko je na místě Ústředního tábora z doby těžby uranových rud. Tento tábor měl krycí označení M a fungoval od 21. února 1950 do 12. června 1954.