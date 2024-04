Ve videu se mluví o tom, kdo měl prodávat drogy a kdo byl za to souzený. Domalípová předhazuje Cábovi, že je odsouzený. „Právě že mě odsoudili. Takže já dnes můžu jít a klidně o tom můžu mluvit. Je to dvacet let a je to promlčené,“ říká Cába, kterého v závěru videa nazve místostarostka vulgárně ko…

Domalípová zůstává místostarostkou Ostrova. Radní řeší petici za její odvolání

Redakce požádala o stanovisko k videu všechny vrcholné představitele města, tedy starostu Davida Hanakoviče (kandidoval jako člen ANO, nyní nestraník), místostarostu Pavla Čekana (dříve Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) a pochopitelně i samotnou místostarostku Domalípovou. Odpověď obdržel Deník jen od Domalípové, konkrétně pak od její právničky Rovenské. Stanovisko chtěla znát redakce i od Cáby, protože se na videu hodně hovoří o jeho trestní minulosti. „Paní Domalípová se už kdysi navážela do mé ženy, teď se to nějak stupňuje. Nemám problém si to s ní vyříkat veřejně,“ uvedl podnikatel Cába.

V únoru o něm Domalípová, proti níž byla sepsána v Ostrově petice za její odvolání pro nevhodné chování, na zastupitelstvu veřejně mluvila právě v souvislosti s peticí. „Mám videozáznam, jak se sbíraly podpisy k petici za vstupenky zdarma do fitnesscentra. Je to přímo z fitness u nás na Starém náměstí, u pana extrém, u pana Cáby, který je mimochodem trestně stíhaný za nějaké paragrafy, to tady teď nebudeme prezentovat,“ prohlásila.

Připomeňte si: Kateřina Domalípová na srpnovém mítinku Andreje Babiše:

„Já jsem zatím nepravomocně odsouzený, táhne se to pět let. Případ držení muže ve sklepě? Ne, tak toho se to netýká. Pokud hovoříte o tom sklepě, tak to nebyl sklep, ale kuchyň, a záležitost se nakonec odložila, já nikoho proti jeho vůli nikde nedržel. To nepravomocné odsouzení se týká případu, kdy jsme měli nějaké lidi naložit do auta, odvézt je za město a tam jsme si to s nimi měli za peníze fyzicky vyřídit. Mělo jít o vydírání, z čehož nás Okresní soud v Karlových Varech odsoudil, my jsme se proti tomu ale odvolali a případ se zpět vrátil na karlovarský soud. Nikoho jsme nikam násilím neodváželi, a ve výpovědích těch lidí dokonce zaznělo, že k nám do auta sedli dobrovolně,“ vysvětloval Cába.

K drogovým deliktům pak podnikatel prozradil: „Byl jsem odsouzený, a to ale za držení marihuany, nikoliv za prodej. Na svých slovech o paní Domalípové si trvám. Paní Domalípová se mě tím nahráváním na mobil snažila vyprovokovat, ale nepodařilo se jí to,“ dodal.

Domalípová prostřednictvím své advokátky zcela popírá, že by ona nebo další osoby, které jsou na videu zmiňovány, měly s prodejem drog cokoliv společného. K vulgárním slovům pak říká, že to jsou výrazy, které se používají zcela běžně.

„Všechny skutečnosti tvrzené panem Františkem Cábou na předmětném videu ohledně jakýchkoliv drogových deliktů mé klientky či dalších tam označovaných osob jsou zcela smyšlené a nezakládají se na pravdě. V současné době probíhá vyhodnocování obsahu tohoto videa a je zvažováno podání podnětu k zahájení trestního stíhání pana Františka Cáby pro některý z trestných činů, a to proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Za situace, kdy se jedná nejen o mou klientku, ale i o další osoby, které pan František Cába na videu lživě spojuje s užíváním či distribucí drog, vás upozorňuji, že v případně zveřejnění tohoto soukromého videa můžete být i vy prověřována policejním orgánem pro eventuální účast na spáchání trestného činu pomluvy, neboť tyto nepravdivé údaje jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost na videu zmíněných osob u spoluobčanů, poškodit je v zaměstnání, narušit jejich rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,“ reagovala právnička Rovenská a pokračovala: „K vulgárním výrazům, které na videu zazněly od všech účastníků, bych pouze upozornila na skutečnost, že tyto a další vulgární výrazy jsou používány zcela běžně a bez většího zájmu médií i nejvyššími ústavními činiteli. Není tak jistě žádnou senzací, že byly vyřčeny v rámci velmi vyostřeného konfliktu mou klientkou. V zastoupení své klientky vás závěrem této odpovědi zdvořile žádám, abyste ukončila naprosto nedůvodnou mediální štvanici na mou klientku, která trvá již více než rok a půl a započala jejím zvolením do funkce místostarostky města Ostrov. Zjevné politické pozadí této mediální honičky bohužel významně snižuje důvěryhodnost občanů v nezávislost médií a jistě není v souladu se zásadami novinářské etiky.“

Ustavující zastupitelstvo v Ostrově:

Zmíněné video po městě mezitím koluje dál a zhlédl ho například i dnes už bývalý koaliční partner Domalípové Jiří Netrh (Ostrov můj domov), který je v současné době řadovým zastupitelem. „Vulgární forma ani obsah videa mě už nepřekvapily. Je to smutná realita našeho města. Mnoho lidí, se kterými s bavím a kteří volili v Ostrově ANO, se dnes diví, kdo na radnici nyní sedí,“ poznamenal Netrh, který koalici opustil pár měsíců po volbách kvůli porušení koaliční dohody ze strany bývalých partnerů.