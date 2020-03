Vysoký počet infikovaných hlásil německý Mitterteich, který je od Chebu vzdálený zhruba dvacet kilometrů. Německé úřady kvůli šíření koronaviru omezily pohyb obyvatel. Jenže lidé, kteří tam pracují, mohou do zóny i ven bez jakýchkoliv omezení. A strach mají hlavně lidé na Chebsku.

„Nelíbí se mi, že pendleři mohou nákazu přenést mezi lidi v Čechách,“ řekl Daniel Kováč z Mariánskolázeňska. „Ne každý je tak zodpovědný, aby zalezl a byl doma. A i když zaleze, jeho rodina nakupovat stejně chodí.“ Poukázal také na to, že v Německu se roušky na rozdíl od Čech neřeší. Spíš naopak. Lidé v rouškách jsou považováni za nakažené. „Na německé hranice přijeduv roušce a oni nechápou,“ vylíčil pendler Radek z Chebu. „První otázka je, jestli jsme nemocní. Setkal jsem se i s kolegou, kterého v roušce vyhazují z obchodů.“ Tento muž sice zatím do práce v Německu jezdí, ale poté, co přijede domů, nikam nechodí.