Hroznětín – Zajistit co nejlepší život mladým rodinám s dětmi, je jednou z priorit vedení radnice v Hroznětíně. I proto zde nedávno postavili devatenáct nových bytů a dalších sto si udržují ve svém bytovém fondu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Ilona Pergrová

„Máme poptávku po nových bytech a daří se nám držet ve městě mladé lidi. I proto jsme investovali do víceúčelového hřiště, snažíme se nabídnout kulturní vyžití, ale samozřejmě nezapomínáme ani na seniory,“ říká Martin Maleček, starosta Hroznětína.

Ten si velmi pochvaluje obchvat města, který je již několik let v provozu a výrazně pomohl zklidnit dopravu ve městě a tím zde zlepšit život. „Není to úplně naše zásluha, ale spíše investice Karlovarského kraje, ale určitě to bylo dobré rozhodnutí,“ pokračuje starosta, který má velké plány. Investovat totiž chce hned na několika místech. První akcí je vybudování interaktivní učebny fyziky, chemie a přírodovědy v základní škole a oprava suterénu, kde vzniknout nové šatny.

„Vedle toho plánujeme komunitní dům pro seniory a asi nejzásadnější věcí je zájem o odkup budovy nádraží a přilehlých pozemků,“ vysvětluje Martin Maleček s tím, že chce, aby lidé přijíždějící do Hroznětína vystupovali z vlaků na důstojném a moderním nádraží.

Tyto akce jsou součástí dlouhodobé koncepce vedení města, které spolupracuje i s místními podnikateli a snaží se přilákat další.

„Snažíme se jim vyjít maximálně vstříc. Přemýšlíme o další průmyslové zóně a nových pracovních místech,“ dodal starosta.