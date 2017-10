FOTO: Mladí, začínající rybáři závodili v lovu na udici už tradičně Na Kocandě

Karlovarsko - Přípravy a těšení na dětské rybářské závody se pokaždé nesou ve velkém napětí a očekávání. Nebylo tomu jinak ani Na Kocandě, kde proběhly další rybářské závody mladých, začínajících rybářů.

Místní organizace Českého rybářského svazu Karlovy Vary připravila pro závodníky a soutěžící velmi dobré podmínky. Na samotné závody se dostavilo celkem 26 obětavých závodníků. Závod v lovu ryb udicí CUP 2017 začal po řádné prezentaci, losování a vnadění. Lov jedním prutem, kategorie dětí do 11 let povolena pomoc druhé osoby. V kategorii dětí patnáctiletých je vyžadována úplná samostatnost závodníků.



První úlovky nedaly na sebe dlouho čekat, a tak se lovili plotičky, cejni, líni kapříci, karas a jeseter. Nahodit, ulovit, změřit, dát pusu a zpět do vody. Každý cm se rovná 1 bodu.



V kategorii dětí do 11 let se na prvním místě umístila velice šikovná Terezka Michálková s 274 body, celkem 9 ryb. Na druhém místě se umístil Pavel Hájek s 252 body, 17 rybiček. Na třetím místě se umístil Ondra Ploc s 228 body.





V kategorii do 15 let se na prvním místě umístila Hana Kopčová s 536 body, 33 ryb a rybiček. Na druhém místě Patrik Beneš nachytal 11 ryb s 474 body. Třetí příčku obsadil Roman Staněk s 293 body. Největší rybu ulovil Tomáš Vozár, nádherný jeseter byl 75 cm dlouhý.



Všichni závodníci obdrželi pamětní listy, diplomy, medaile a velice hodnotné ceny věnované sponzory.



Poděkování za skvělou organizaci a zdárný průběh patří řediteli závodu a učiteli Davidu Brožovi, technickému řediteli Petru Tóthovi, hlavnímu rozhodčímu Janu Machovi a za technické zařízení Petru Plocovi. Předání cen a závěrečnou řeč provedl předseda MO ČRS Michal Blahůšek.



Pavel Vaněček