„Jako nevýhodnější byla vyhodnocena nabídka za 25,5 milionu korun včetně DPH. Úprava heliportu musí splňovat nové parametry požadované zákonem o navigačním systému a protipožárních opatřeních. Nový heliport tak bude moderní a používán bude i v noci," doplnil hejtman Kulhánek. Výběrové řízení na dodavatele musel Karlovarský kraj opakovat, protože do první vyhlášené soutěže se nikdo nepřihlásil.

Modernizace heliportu by měla trvat zhruba jeden rok. "Neznamená to ale, že by po celou dobu byl heliport na střeše nemocnice pro přílety a odlety vrtulníků uzavřen. Pokud to ale bude kvůli stavbě nutné, vrtulníky budou přistávat v areálu krajského úřadu vedle sídla krajské záchranné služby," dodal hejtman Kulhánek.

Do Karlovarského kraje létají vrtulníky záchranné služby z Plzně nebo z Ústí nad Labem, někdy z Prahy. Karlovarský kraj se ale dlouhodobě snaží o umístění základny letecké záchranné služby v regionu a vytipoval i místo pro základnu na karlovarském letišti. Hejtmanství argumentuje nezbytným a rychlým dosahem záchranné služby v horských oblastech Krušných hor.

