Montáž kabelu omezí na čtyři dny provoz u Skřípové

Motoristé pozor. Na silnici I/6 u obce Skřípová na Karlovarsku bude kvůli demontáži a následné montáži nadzemního vedení kabelu velmi vysokého napětí na čtyři dny omezený provoz, a to od 27. února do 2.března od 8 do 17 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kopecká