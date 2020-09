Alternativní výuka má stále více příznivců. V Karlových Varech v současné době působí ale jen Montessori mateřská škola Elipsa.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

To by se od 1. září mohlo změnit. Na vedení města se totiž obrátili zájemci, kteří hledají ve městě vhodný projekt pro provoz školy tohoto typu. K tomu potřebují souhlas radnice. „Zatím však nemají žádný dům k dispozici. Hledají objekt se zahradou,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že jde o česko-anglické zařízení, které má nabídnout kapacitu padesáti dětí v mateřince a padesáti dětí v základní škole. Podle primátorky Montessori škola už ve městě působila, a to v areálu dětské vesničky SOS v Doubí.