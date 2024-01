Prognózy meteorologů na nadcházející hodiny nejsou právě příznivé. Kvůli vydatnějším dešťům se mají totiž opět zvedat hladiny toků. Od čtvrtka naštěstí platí pro Karlovarský kraj jen nízký stupeň nebezpečí. Navzdory špatné předpovědi počasí zůstává pohyblivý most u Meandru dole. Před Vánoci ho město nestačilo zvednout, nyní se o to sice snažilo, ale nepodařilo se to.

Velká voda karlovarský region a samotné krajské město vydatně potrápila na Štědrý den. Ohře i Teplá se v Karlových Varech vylily ze svých koryt, zaplaveny byly nejen zahrádkářské kolonie, ale voda se dostala i do cenných objektů v lázeňském území. Lávka u Meandru sloužící pro cyklisty a pěší, která je konstruována tak, že se v případě blížící se velké vody musí vysunout, zvednutá ale nebyla. Nyní s ohledem na negativní vývoj počasí se město rozhodlo, že to udělá. První pokus zvednutí mostu se ale v úterý nezdařil, protože obsluze selhala patřičná technika. Zaměstnanci správy lázeňských parků se o to proto pokoušeli znovu ve středu, ale opět bez úspěchu. Pokud by nyní stoupla hladiny řeky v Ohři stejně jako Štědrý den, hrozí velký problém.

Fakt, že most zůstal během Vánoc dole, kritizuje jeho autor Ota Řezanka, který je rozhodnut podat na město trestní oznámení pro obecné ohrožení. „Trnul jsem hrůzou, sledoval vývoj hladiny i počasí. Jen díky velkému štěstí se prognóza o dalším navýšení hladiny nenaplnila. To by asi lávka nepřežila. Postup města v tomto případě byl naprosto nezodpovědný. U lávky už se štosovaly klády. Hrozilo, že by se kvůli tomu utvořila bariéra, hráz. Voda by se pak rozlila po okolí a mohla strhnout samotný most,“ vysvětloval rozhněvaný projektant mezi svátky.

Radní Petr Bursík, do jehož kompetence most na Meandru spadá, vysvětluje, že se most nedal tak rychle zvednout. „V době Vánoc už bylo pozdě, protože se most musí dostat nahoru, když je v Ohři určitá hladina. Kdy jsme ho tedy měli zvedat? Před pěti týdny? V polovině listopadu? To to ještě možné bylo,“ reagoval Bursík, který kritizuje, že lávka se zvedá prehistorickým mechanismem, jenž musí obsluhovat 16 mužů. „Teď je právě na místě šestnáct chlapů, kteří ho čtyři hodiny budou zvedat,“ dodal v úterý krátce po poledni karlovarský radní.

Měl pravdu. Na Meandru v danou chvíli skutečně bylo šestnáct mužů, kteří se snažili most zvednout. Jenomže se jim to nepodařilo. Důvodem bylo selhání techniky. „Řešíme to s dodavatelem. Most budeme zvedat znovu dneska,“ uvedl ve středu ráno radní Bursík s tím, že most nemůže zůstat preventivně nahoře od podzimu do jara, protože si to veřejnost nepřeje. Lávka totiž slouží jako strategická spojka. Otázkou tedy je, jak nefunkční techniku na zvedání mostu, která může způsobit velké problémy, bude nyní radnice řešit.

Autor mostu, projektant Řezanka, se hájí, že daný způsob zvedání lávky si před lety vyžádalo město. „Je to jednoduché. Na místo se přivezou čtyři zvedací hydraulické písty - každý o nosnosti 50 tun, 28 kusů podložek, 8 kotvících podložek na sloupy a řídící centrála. Vše se vejde do pickupu nebo menší dodávky,“ líčí postup Řezanka a pokračuje: „Písty se umístí na čtyři připravená místa pod most a napojí se na centrálu. Po vysunutí pístu se vždy lávka ukotví ve zvednuté poloze a pod píst se dají podložky a začne další fáze zvedání. Takto se lávka může zvednout až o 1,24 metru. Pro obsluhu zvedací soupravy jsou potřeba minimálně 3 lidé, jeden na každé ze dvou opěr, tedy u pístů, a jeden u centrály. Při minulých zvedáních práci provádělo pět lidí a lávku dokázali zvednout přibližně za tři hodiny.“

Jak pokračuje, autorem tohoto řešení je Martin Havlík z projekční kancelář Pontex, podle které se lávka vyráběla. „Na tomto řešení byla široká shoda všech zúčastněných na stavbě – tedy jak zástupců města Karlovy Vary, tak prováděcích firem – Eurovia a Lemonta, ale i technického dozoru – společnosti Investon, a i nás jako autorského dozoru. My jsme původně měli v předcházejících stupních projektu řešení s pevně zabudovanými písty v opěrách, ale ostatní chtěli způsob zvedání změnit. Pontex přišel s touto změnou, kdy je zvedací souprava uložena ve skladu a přiváží se na místo, což bylo všemi přijato jako jednodušší, odolné proti poškození a bezporuchové,“ připomíná Řezanka.

Ten naopak kritizuje město, že údržba lávky selhává. „Město vypnulo osvětlení a tmy využili zloději, kteří ukradli kabely. Lávka tedy už asi rok nesvítí, ačkoli veřejné komunikace a mosty samozřejmě musí být osvětleny. Je posprejovaná, navíc pod ní rostou stromy, které se mostu už dotýkají,“ uzavírá projektant.