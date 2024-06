Karlovarská sklárna Moser dokazuje, že její výrobky jsou hodny světového uznání a že má právo být zařazena do prestižní francouzské asociace Comité Colbert. Už druhý zdejší sklář totiž získal významné francouzské ocenění, Řád umění a literatury. Zdeněk Drobný je tak po Tomáši Lesserovi , který cenu obdržel před čtyřmi lety, druhým sklářem Moseru, který se stal rytířem umění a literatury. Cenu obdržel ve čtvrtek 6. června při slavnostní ceremonii z rukou francouzského velvyslance v České republice. Asociace Comité Colbert si mimo jiné klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků a společnost Moser je jedinou českou firmou, která je jejím členem.

„Stále se s tím nemůžu sžít, že jsem obdržel takto významný řád. Jsem nesmírně šťastný, že putoval právě do Moseru. Myslím teď hlavně na mistry, kteří mě do řemesla zasvětili, a na mladé skláře, se kterými byla radost spolupracovat. Přál bych jim tento pocit jednou v životě zažít,“ svěřil se po převzetí ocenění Zdeněk Drobný.

„Udělením prestižního francouzského řádu se Zdeněk Drobný zařadil mezi významné osobnosti, jakými jsou například prezident a dramatik Václav Havel, filmový režisér Jiří Menzel, spisovatel Bohumil Hrabal. Ze zahraničních osobností získali stejné ocenění například také herci Sean Connery, Clint Eastwood, Bruce Willis a George Clooney, herečky Audrey Hepburn a Meryl Streep, zpěváci a hudebníci Bono, David Bowie a Bob Dylan, spisovatelé Ray Bradbury a Paulo Coelho či režisér a scenárista Tim Burton,“ přiblížila za sklárnu Moser Barbora Vondalová.

Zdeněk Drobný je už dva roky v zaslouženém důchodu. Když se ovšem dozvěděl o své nominaci, vrátil se zpět do Moseru s rozhodnutím vyfouknout na počest ještě nějaký unikátní výrobek. Tím se nakonec stala váza Era, kterou v limitované edici sedmdesáti sedmi kusů pro karlovarskou sklárnu rytíř umění ještě vyfoukne. „Když jsem se dozvěděl, že dostanu rytířský řád, vrátil jsem se po dvou letech v důchodu na huť, abych pro radost z ocenění vyfoukl u sklářské pece novou vázu. Bylo to pro mě velkým potěšením,“ prozradil Zdeněk Drobný.

Limitovaná edice vázy Era je výsledkem jeho práce a uměleckého ředitele Jana Plecháče, který rovněž sklízí úspěchy. Je nositelem ceny Grand designér roku 2023. „Váza je k dispozici ve třech barevných variantách - čistý křišťál, křišťál vrstvený alexandritem a podjímaný křišťál s tříbarevným jádrem. Tříbarevné jádro je pro Moser naprosto výjimečné. Díky němu je každá váza unikátní, žádná jiná není úplně stejná, protože na každé ulpělo jiné množství barev a na každé se jinak prolínají. Každý ze 77 kusů této vázy má unikátní číslo a je signován autory,“ doplnila Vondalová.

Zdroj: Sklárna Moser

Zdeněk Drobný patřil k uznávaným sklářským mistrům. „V naší sklárně působil celý svůj profesní život, přesně 51 let. Foukal ty nejnáročnější objekty a nápojové soubory včetně těch, které pak putovaly na královské tabule. Sklářství vnímal jako svoje životní poslání, do kterého dával své maximální nasazení. O to více nás potěšilo, že jeho práci ocenilo francouzské ministerstvo,“ uzavřel Pavel Mencl, generální ředitel Moseru.