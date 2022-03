Bouřlivá diskuse na sociálních sítích se strhla kvůli možnému přejmenování karlovarské Moskevské ulice. A ještě bouřlivěji bylo po sobotní happeningové akci Milion chvilek pro demokracii, jejíž aktivisté symbolicky přelepili označení ulice modrožlutými barvami a nazvali ji Kyjevská. Mnoho Karlovaráků nad tímto počinem kroutí nechápavě hlavami, další to považují za dobré gesto. Například jeden z čtenářů do redakce Deníku napsal: " Jen proto, co se teď děje mezi Ukrajinou a Ruskem, tak budeme přejmenovávat ulice jako po roce 1989? Moskva jako starobylé nádherné město za nic nemůže. Ze své pozice novináře byste mohla toto sdělit, že "trestat" město za činy lidí je projev hlouposti."