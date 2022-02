Návrh, aby se Moskevská ulice v souvislosti s agresivní politikou Ruska přejmenovala, zaslal v pátek na radnici prostřednictvím otevřeného dopisu Ota Řezanka, který konstatoval, že v této ulici sídlí i budova magistrátu a soudu a že se za toto místopisné označení stydí. Řezanka informoval Deník, že navrhuje, aby se ulice jmenovala například po bývalém prezidentovi USA Ronaldu Reaganovi. Reakce Karlovaráků na Facebooku jsou v tomto případě rozporuplné a spíše se přiklánějí k tomu, aby název zůstal.

Sobotní akce se účastnil ale i zastupitel Jiří Klsák, a to ne ale jako politik, ale jako aktivista. "Chápu, že v této ulici sídlí mnoho obchodů a její přejmenování není jednoduché. V Karlových Varech jsou i jiné ulice, které by si zasloužily přejmenování, třeba Šmeralova, která nese jméno po zakladateli komunistické strany a málokdo o tom ví. Každopádně, kdyby mělo dojít ke změně Moskevské ulice, tak rozhodně nejsem proti, a přiklonil bych se i k nápadu Kyjevská. Asi bych nehlasoval pro návrh na přejmenování Ronalda Reagana, protože to by byl opět politický krok," vysvětlil Klsák.