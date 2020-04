Most Kapitána Jaroše v karlovarských Dvorech sice zvládl páteční zatěžkávací zkoušku, zůstal stát i pod tíhou 128 tun ve čtyřech nákladních autech, ale závěry testu byly na hraně. Během víkendu ani pondělka tak nebylo ještě stále jisté, zda most půjde k zemi, anebo se ho podaří opravit.

„Výsledek zkoušky je definitivně dle zjištění diagnostiků vyhovující. Protokol o zatěžkávací zkoušce bude po zapracování všech údajů k dispozici během příštího týdne,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Most by se podle něho měl opravit za běžného provozu, nebude potřeba jeho uzavírka. Jak bude ale oprava vypadat, zatím není jasné. „Jedním z řešení by mohly být karbonové výztuhy, které by zmenšily stávající deformaci,“ poznamenal náměstek Bursík už při páteční zatěžkávací zkoušce. Po vyřešení statických problémů by přišel na řadu povrch mostovky.

Most Kapitána Jaroše opravovala před třemi roky společnost Stavby mostů Praha za necelých sedm milionů korun. Krátce po uvedení do provozu se ale ukázalo, že se most prohnul opačným směrem, než měl. Město tak závadu řeší s firmou v rámci reklamačního řízení. Po opravě mostu Kpt. Jaroše se Karlovy Vary pustí do nedalekého Dvorského, jehož demolice je nevyhnutelná.