V únoru má dojít k demolici Dvorského mostu, Kpt. Jaroše se zavírat nebude.

Zatěžkávací zkouška mostu kpt. Jaroše | Foto: Deník / Redakce

Ještě do letošního podzimu měla být v rámci reklamací hotová oprava mostu Kpt. Jaroše v Karlových Varech. Až pak se mělo začít s demolicí nedalekého Dvorského mostu. Všechno je ale jinak a vlastně naopak. V únoru příštího roku se začne bourat Dvorský most, a až to umožní klimatické podmínky, začne se teprve s opravou menšího mostu Kpt. Jaroše. Informoval o tom aktuálně náměstek primátorky Petr Bursík (ODS), který přiznal, že původní scénář byl zcela jiný.