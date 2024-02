Řidiči jedoucí po dálnici D6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary se musejí připravit na rozsáhlé omezení provozu. Chátrající most mezi Novým Sedlem a Loktem z roku 1972 bude totiž zbourán a nahradí ho zcela nová mostní konstrukce. Vítězná firma slíbila zakázku zhotovit za 55 milionů korun.

Most přes dálnici D6 u Lokte se začne bourat v dubnu. Nový má být hotový v říjnu | Video: Cichocki Roman

"V listopadu jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem. Nejprve zahájí přípravné práce a od letošního dubna by měla začít demolice mostu. Zcela nový most přes dálnici D6 by měl být zprovozněn v říjnu tohoto roku. Současný most je ve stupni šest s tím, že není možné jej zachránit. Bylo proto rozhodnuto o stavbě nového za pomoci dotace z Evropské unie," řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta.

Zároveň se vyjádřil i k možným omezením provozu v okolí stavby. "Práce samozřejmě komunikujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic, hlavně co se týká dopravního omezení. Omezení na dálnici budou, počítá se s převedením či omezením jízdy v pruzích a směrech. Naše setkání s ŘSD jsou pravidelná ohledně celého úseku dálnice D6," konstatoval Šlachta.

Sokolov vyvrací fámy o pozemcích u garáží v Jižním lomu

Další omezení čekají řidiče, kteří most hojně využívali při sjezdu z dálnice. Jde nejen o osobní, ale i těžkou kamionovou dopravu do nedalekých firem v Novém Sedle, Loučkách či Chodově. Podle Šlachty jsou konkrétní omezení ještě předmětem jednání. Jednat spolu budou především zhotovitel díla a policie.

Zdroj: Cichocki Roman

Na omezení se budou muset připravit i fanoušci motokrosu z celé Evropy. Ti totiž každoročně přijíždějí do Lokte na jeden z nejprestižnějších motoristických závodů konaných na území České republiky v roce 2024, jímž bezesporu Mistrovství světa v motokrosu je. Pro světový motokros je Loket opravdovým pojmem, patří mezi legendární podniky s dlouhou tradicí. Svědčí o tom fakt, že smlouvu na pořádání MXGP je s promotérem podepsána až do roku 2025, což je skvělá vizitka Autoklubu ČR. Je to zejména díky zdejším vynikajícím pořadatelům s obrovskými zkušenostmi z Automotoklubu Loket v AČR.