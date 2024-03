Lávka, která spojuje levý a pravý břeh řeky Ohře v blízkosti karlovarského volnočasového areálu Meandr, se možná dočká nové technologie a systému provozu. Vedení města dokonce uvažuje, že by tento zvedací most nechalo po celé zimní období nastálo nahoře.

Reaguje tím tak na komplikace, které se objevily v souvislosti s velkou vodou, jež zasáhla lázeňské město během posledních vánočních svátků. Lávka i přes vysokou hladinu vody v řece totiž zůstala dole a kvůli naplaveným kmenům hrozilo její stržení. Radnice tehdy argumentovala, že velká voda přišla příliš rychle a že se lávka nestačila zvednout. Pak se o její vysunutí město pokoušelo ještě několikrát, ale nepodařilo se to, protože selhala technika.

„Lávka se musí zvednout ještě před prvním povodňovým stupněm, pokud je vody více, už to není možné. Uvažujeme proto, že by se zvedla na začátku zimy a spustila zase po zimě. Nechceme ji nechat ale na tak dlouhou dobu mimo provoz, protože ji lidé využívají. Proto přemýšlíme o instalaci ramp, které by zachovaly během tohoto období funkčnost mostu,“ uvedl náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).

S vybudováním ramp musí ovšem souhlasit Povodí Ohře, protože by se jednalo o stavbu v záplavovém území.

„Vedle toho také řešíme systém zvedání, s nímž jsme měli na přelomu roku problémy. Nakonec se nám ho podařilo opravit a systém už opět funguje. Chtěli bychom ale změnu technologie, a proto o tom jednáme s projektanty a odborníky, kteří mají na lávku autorská práva,“ dodal Dušek.

Radní Petr Bursík (ODS), který situaci s mostem na konci roku řešil, tehdy systém zvedání kritizoval. Autor mostu, projektant Ota Řezanka, reagoval, že daný způsob zvedání lávky si před lety vyžádalo právě město. „My jsme navrhovali jiný systém, ale prováděcí firma chtěla ten, který je tam nyní a který měl být výhodný v tom, že zařízení je uskladněno mimo. Podle firmy to bylo nejlepší řešení. My jsme dokonce navrhovali i rampy, ale Povodí Ohře nám to nedovolilo,“ vysvětlil Řezanka.

A jak to se zvedáním v praxi doopravdy funguje? „Na místo se přivezou čtyři zvedací hydraulické písty - každý o nosnosti 50 tun, 28 kusů podložek, 8 kotvících podložek na sloupy a řídící centrála. Vše se vejde do pickupu nebo menší dodávky. Písty se pak umístí na čtyři připravená místa pod most a napojí se na centrálu. Po vysunutí pístu se vždy lávka ukotví ve zvednuté poloze a pod píst se dají podložky a začne další fáze zvedání. Takto se lávka může zvednout až o 1,24 metru. Pro obsluhu zvedací soupravy jsou potřeba minimálně 3 lidé, jeden na každé ze dvou opěr, tedy u pístů, a jeden u centrály. Při minulých zvedáních práci provádělo pět lidí a lávku dokázali zvednout přibližně za tři hodiny.“

Jak dodal, autorem tohoto řešení je Martin Havlík z projekční kancelář Pontex, podle které se lávka vyráběla. „Na tomto řešení byla široká shoda všech zúčastněných na stavbě – tedy jak zástupců města Karlovy Vary, tak prováděcích firem – Eurovia a Lemonta, ale i technického dozoru – společnosti Investon, a i nás jako autorského dozoru. My jsme původně měli v předcházejících stupních projektu řešení s pevně zabudovanými písty v opěrách, ale ostatní chtěli způsob zvedání změnit. Pontex přišel s touto změnou, kdy je zvedací souprava uložena ve skladu a přiváží se na místo, což bylo všemi přijato jako jednodušší, odolné proti poškození a bezporuchové,“ připomněl Řezanka.