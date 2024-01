Torzo Mototechny stojí v Rybářích už více než čtvrtstoletí. Mnoho let se na něj dívá z oken své kanceláře Diviš, Karlovarák a místní patriot, který vyrostl na sousední Čankovské. Také on vnímá současné torzo jako velkou jizvu současných Rybář.

„Pozitivní je, že se obě strany shodly na podmínkách. Pokud tento návrh, který prošel radou města, schválí na svém zasedání 23. ledna zastupitelé, investor je schopný s areálem okamžitě začít něco dělat – začne ho vyklízet a oplotí ho. Do dvou měsíců by se pak měl pustit do výstavby parkoviště. Na jaře by tak měli Karlovaráci vidět, že se tam skutečně něco děje. Po třiceti letech se tak konečně začne snad něco dělat,“ informoval náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Parkoviště, které má sloužit pro návštěvníky areálu, by pak podnikatel měl postavit právě na zmíněném pozemku. Vedení města chce v případě jeho prodeje mít jisté záruky, že investor dotáhne svůj záměr do konce. Proto si stanovuje konkrétní podmínky. Jednou z nich například je, že do pěti let se uskuteční kolaudace. „Nemusí být ale úplná, ale částečná. Investor totiž plánuje objekt zprovoznit po částech,“ upřesnil náměstek Vaněk.

Diviš redakci Deníku částečně prozradil své plány. „Zatím jsem s žádnými nájemci nemohl definitivně jednat, protože nebyly jisté parkovací a manipulační prostory, což se změní získáním tohoto městského pozemku. V objektu chci dát příležitost i místním podnikatelům, chtěl bych, aby tento prostor sloužil nejen karlovarské veřejnosti, ale i karlovarským obchodníkům. Přemýšlíme proto o jakémsi mixu drobnějších i větších subjektů, aby areál byl více flexibilní a víceúčelový," nastínil svou vizi podnikatel. Parkoviště, a to veřejné, by pak Diviš měl postavit právě na zmíněném pozemku. Vjezd na něj by měl být omezen závorou, která by se měla spouštět pouze na noc.

Podle prvotních plánů investor se současným skeletem ve svých záměrech příliš nepočítal. Teď čeká na vyjádření statiků ohledně jeho stavu. „Pokud bude torzo použitelné, rád bych ho do svých záměrů zakomponoval. Bylo by totiž zbytečné a navíc i poměrně finančně nákladné bourat něco, co může ještě posloužit,“ poznamenal vloni Diviš. Jak Vaněk doplnil, v současné době se dělají poslední zatěžkávací zkoušky. Plány investora musí být v souladu i se záměry města. To v těsné blízkosti Mototechny totiž plánuje moderní dopravní terminál. Musí se proto třeba i skloubit vjezdy a výjezdy do přestavěného areálu Mototechny.

