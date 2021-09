Už příští týden by mělo být jasno, zda jedno z nejznámějších torz v Karlových Varech, mototechna v Rybářích, půjde k zemi a nebo bude skelet reznout dál. Příští týden má totiž jednat současný vlastník areálu, společnost Lupanov Corp s představiteli města Karlovy Vary o svých plánech.

"Už máme hotovou studii včetně vizualizace, co bychom tam chtěli realizovat. Předali jsme to úřadům. Na příští týden máme domluvenou schůzku na magistrátě s vedením města, které by nám mělo říci, zda je našim záměrům a představám nakloněno či nikoliv," informoval jeden ze dvou jednatelů firmy, Karlovarák Ondřej Štork.

Už na jaře letošního roku uvedl, že pro to, aby mohli svůj podnikatelský záměr realizovat, potřebují od města odkoupit strategický pozemek. "Zda k tomu dojde, záleží právě na výsledku jednání příští týden," doplnil Štork. Zmíněný pozemek se nachází vpravo vedle mototechny při pohledu od hlavní silnice. Má sloužit jako zázemí – například jako parkoviště či bezbariérová zóna.

"K čemu konkrétně bychom areál využili, zatím nechceme prozrazovat. Ale slibuji, že pokud budeme na radnici úspěšní, veřejnost se to dozví," poznamenal jednatel firmy, která byla založená před dvěma roky. Podle Štorka bylo hlavní překážkou to, že se s mototechnou roky nic nedělo, a fakt, že předchozích vlastníků bylo hned několik a ti se nedokázali dohodnout. "Naše firma od nich pozemky odkoupila. Cenu nebudeme prozrazovat. Byla to poměrně vysoká částka. Vždyť jde o velmi lukrativní plochu a jsme si dobře vědomi, že z logistického hlediska jde o naprostou pecku v Karlových Varech,“ uvedl letos na jaře Štork s tím, že v areálu chtějí postavit poloobchodní komplex. Samozřejmostí podle něho je, že se mototechna zbourá.

Celý komplex noví vlastníci vyčistili od tamější skládky. Už vloni v létě koupili od města dva sousední pozemky za 300 tisíc korun. Podle mluvčího radnice Jana Kopála šlo o přístupové parcely, které lépe zajistí novým majitelům jejich obslužnost.

Objekt hyzdí lokalitu už téměř třicet let. Nahradil tam původní malou prodejnu automobilů, která tam stála za totality. Mototechnu se prvnímu vlastníkovi nepodařilo dostavět a další už jeho záměry nedokončili. Zrezavělý skelet je natolik odpudivý, že se několikrát umístil v žebříčku nejohyzdnějších objektů ve městě