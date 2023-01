Skelet stojí v Rybářích více než 25 let a během nich měnil majitele. V minulosti měly pozemky i objekt různé vlastníky a ti se nedokázali shodnout na konkrétních krocích. V roce 2021 získala celý komplex společnost Lupanov Corp, s. r. o., s českými jednateli, která začala s městem intenzivně jednat o odprodeji zmíněného pozemku. V únoru loňského roku se společnost transformovala na Rozcestí u Koníčka, s.r.o., která má už jen jednoho zástupce, Karlovaráka Petra Diviše. Je nejen jednatelem společnosti, ale i jejím jediným vlastníkem.

Muž, který u Thermalu telefonoval lahví od dezinfekce, skončil na psychiatri

Vedení města přístup nového vlastníka vítá. "Máme tady hmatatelného českého vlastníka, který chce komunikovat. Je tu velká naděje, že by skutečně své záměry mohl realizovat a že by i díky změně v tomto areálu celá lokalita Rozcestí U Koníčka, kde město plánuje i nový dopravní terminál, mohla vypadat pěkně," reagoval náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Radní ale chtějí mít při prodeji městského pozemku jisté záruky, že Diviš dotáhne své plány do zdárného konce. "Statik se vyjádřil, že skelet není potřeba bourat a že je ho možné opravit. Do prodeje jsme proto dali podmínku, že skelet musí vlastník do pěti let opravit. Pokud se tak nestane, má město na pozemek předkupní právo," doplnil Vaněk s tím, že cena pozemku je jeden milion korun bez DPH.

V Karlových Varech sází lidé na Babiše, v Sokolově také na Nerudovou

Jak redakci Diviš tuto středu řekl, hlavní statický posudek se bude teprve zpracovávat. "Hotov by měl být do konce února. Předběžně mám ale zprávy, že by se skelet bourat nemusel. Pokud tomu tak skutečně bude, budou existovat dvě varianty, co s objektem dělat - buď ho zbourat a nebo zachovat a opravit," poznamenal podnikatel. "Přiznávám ovšem, že jsem spíše zastáncem použít to, co statický posudek povolí. Tedy - pokud bude torzo použitelné, rád bych ho do svých záměrů zakomponoval. Bylo by totiž zbytečné a navíc i poměrně finančně nákladné bourat něco, co může zůstat stát," sdělil.

Vlastník mototechny nechce zatím příliš prozrazovat, jak by areál měl vypadat. Slibuje ale, že pokud se mu skutečně podaří od města pozemek odkoupit, rád své vize ještě v první polovině letošního roku zveřejní.