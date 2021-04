Zchátralý zrezavělý objekt, který se stal nelichotivou ikonou lokality U Koníčka, možná bude odstraněn.

Zrezavělé torzo Mototechny se stalo nelichotivou ikonou části Rybáře zvané jako U Koníčka. Ještě za totality nahradil objekt malou přízemní prodejnu aut. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Pětadvacet, možná i třicet let hyzdí karlovarské Rybáře, lokalitu známou jako U Koníčka, torzo mototechny. Objekt se prvnímu vlastníkovi nepodařilo dostavět a další už jeho záměry nedokončili. Zrezavělý skelet je natolik odpudivý, že se několikrát umístil v žebříčku nejohyzdnějších objektů ve městě. Nyní nadešla ale chvíle, kdy by se to mohlo změnit.