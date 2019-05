Města a obce z Karlovarského kraje tak bojovaly při rozmarech počasí, kdy se objevilo i sněžení. I tak ale týmy předvedly perfektní výkony. Letošní ročník Her bez hranic, který pořádal Nadační fond Ještěřice, vyhrála vesnice Velichov. A právě tam se uskuteční příští ročník.

„Pořádně jsme zabojovali, abychom hry přivezli do naší vesničky, která je obklopená krásnou přírodou. Už teď můžeme prozradit, že příští rok budeme u řeky, která je obklopena kopci. Tak uvidíme, co si pro nás Ještěřice připraví,“ řekl Václav Sinkule z vítězného velichovského týmu.

Ještěřice pořádají hry po vzoru této světoznámé soutěže. Členové týmu museli nejprve skokem přes kůži potvrdit, že mají na to, stát se horníkem, následně poslepu hledali zlatou žílu a ocitli se ve štole, kde zůstali uvězněni v závalu. Ukázat také museli, jak umí nalezenou rudu odborně vyčistit. „Užili jsme si spoustu legrace a hlavně pomohli dobré věci. Výtěžek opět poputuje na konto našeho nadačního fondu, a my tak budeme moci pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Loni činil výtěžek 21 tisíc. Letos to bude o něco méně, neboť počasí nám opravdu nepřálo. I tak jsme byli svědky skvělých výkonů a té zdravé rivality mezi jednotlivými týmy. Ty se už nyní těší do vítězného Velichova, kam třeba Krasličtí chtějí vyrazit po řece na lodích,“ řekla předsedkyně NF Ještěřice Miluška Merklová.

Přípravy na letošní ročník trvaly čtyři měsíce. Pracovalo na nich deset lidí, kteří mimo jiné i sami vyráběli kulisy. Druhé místo si odvezla Kyselka a třetí byla Rotava, která obhajovala loňské prvenství.