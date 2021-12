Jak ale potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková, v kraji už byl zaznamenán první případ nákazy omikron. "Jde o muže z Chebska, je to ročník 1993," upřesnila mluvčí Zajíčková.

Počet covidových pacientů v chebské a karlovarské nemocnici není dramaticky vysoký. Podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéty Singerové je ale patrný rozdíl ve věkové struktuře aktuálně hospitalizovaných oproti podzimu. Ti totiž omládli. Zatímco ještě před pár týdny převládali v nemocnicích pacienti starších ročníků (30. a 40. ročníky), nejstaršímu hospitalizovanému v karlovarské nemocnici je nyní 72. "Hodně se to přesouvá do věkové kategorie 70. ročníků. V Chebu máme nejstaršího pacienta, kterému je 76 let," konstatovala Singerová.

Nejmladší pacient v karlovarské nemocnici je přitom ročník 1985 a jeho stav není lehký. "Je jedním ze dvou pacientů, který je umístěn na intenzivní péči. Další tři mají lehčí průběh. Pouze jeden z nich je očkován," upřesnila mluvčí nemocnice.

V Chebu se aktuálně s covidem léčí osm lidí, ani jeden není očkován. "Z toho máme jednoho pacienta v těžkém stavu," doplnila.

V nemocnicích nadále i během svátků platí zákaz návštěv, všechna oddělení ale fungují standardně, nikde není omezen provoz. "Stále také platí, že pokračujeme v naplánovaných operativách a stále také trvá nařízení, že volné termíny na operace neobsazujeme. V tomto trendu budeme zřejmě pokračovat i po Novém roce. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet," uzavřela Singerová.

