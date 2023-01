"V pátek kolem deváté hodiny ráno vyjeli strážníci do Drahovic, kde měl na autobusové zastávce sedět podnapilý muž. Měl spodní část těla obnaženou, s hlídkou nekomunikoval a vzhledem ke svému stavu nebyl schopen vykonat orientační dechovou zkoušku. Posádka přivolané záchranné služby si padesátiletého muže převzala do péče a odvezla ho do nemocnice," uvedla mluvčí Městské policie Nikola Záhorová.

V pátečních dopoledních hodinách pak podle ní zachytil strážník pomocí městského kamerového systému pořvávajícího muže na platě před sanatoriem Thermalu. "Vyslaná hlídka jednatřicetiletého muže několikrát upozornila na nevhodné chování, ten však neustále velmi hlasitě a vulgárně pořvával, poté vedl konverzaci se svými smyšlenými kamarády, nebo si přikládal prázdnou láhev od dezinfekce k uchu a předstíral, že telefonuje. Proto strážníci na místo přivolali posádku záchranné služby. Ta po vyšetření rozhodla o jeho převozu a umístění na psychiatrii. Na místo také dorazili přivolaní policisté, kteří z bezpečnostních důvodů na žádost záchranářů udělali doprovod," pokračovala Záhorová.

Velmi vyhrocená situace panovala i u zásahu strážníků po nedělním poledni. Museli z bezpečnostních důvodů vyčkat i při ošetření v nemocnici, kde si podnapilý pacient vyrval kanylu z ruky, chtěl napadnout zdravotníky a nakonec ho strážníci zkrotili až nasazením pout. "V neděli po půl jedné odpoledne vyjeli strážníci k zahrádkám do městské části Dvory. Tam přišel opilý muž, který vyváděl a ohrožoval lidi Hlídce po příjezdu na místo řekl, že se rozešel se svou přítelkyní a jelikož tuto situaci neunesl, chtěl si podřezat žíly. Strážníci bližší kontrolou zjistili, že má velkou otevřenou řeznou ránu na předloktí, kterou za pomoci sterilního obvazu ošetřili a přivolali na místo posádku záchranné služby," vylíčila nedělní drama mluvčí městské policie. Po příjezdu zdravotníků se muž podrobil orientační dechové zkoušce, která ukázala 3,14 promile. "Jelikož začal být agresivní, požádala posádka záchranné služby o asistenci při jeho převozu do nemocnice. Tam si ho do péče převzal lékař, i ten požádal strážníky o setrvání na místě po dobu ošetření pacienta. Poté co zraněnému muži lékař sdělil, že bude vzhledem ke svému chování a podnapilosti převezen na záchytnou stanici, začal velmi hlasitě řvát, vyrval si kanylu z ruky a chtěl pěstmi napadnout nemocniční personál. To se mu však nepodařilo. Strážníci ho za pomoci hmatů a chvatů svedli na zem, a jelikož se jeho agresivita stále stupňovala, přiložili mu pouta. Následně byl další hlídkou strážníků převezen na protialkoholní záchytnou stanici," dodala mluvčí Záhorová.