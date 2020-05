„Ani na chvíli jsme nezaváhali a všichni jsme se vydali k muži, který nehybně ležel na ulici kousek od oddělení. Muž nereagoval na žádné podněty a nedýchal. Uvolnila jsem mu dýchací cesty a kolega nprap. Bc. Martin Sychrava začal s nepřímou resuscitací," popsala prap. Veronika Koubová Vokatá. Mezitím prap. Jiřina Gruberová zavolala na místo záchrannou službu a také hlídku, která vozí ve služebním automobilu automatický elektronický defibrilátor. Na pomoc také po chvíli přispěchal nprap. Stanislav Wasserbauer, který vystřídal kolegu v nepřímé masáži srdce. „Situace byla stresující, protože o životě rozhoduje každá vteřina, ale automatický elektronický defibrilátor přesně řekne, co dělat. Proto v této situaci velmi pomůže,“ uvedl policista Martin Štěpán, který přístroj použil úplně poprvé. „Díky včasné pomoci všech zúčastněných se podařilo u muže obnovit životní funkce. Po chvíli nabyl i vědomí a plně komunikoval,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová.

Automatický elektronický defibrilátor je život zachraňující přístroj. Pokud je postiženému poskytnuta okamžitá pomoc, nemusí mít náhlá zástava krevního oběhu smrtelné následky. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje má v současné době k dispozici 24 kusů těchto přístrojů a za tento rok byl použit v deseti případech. „Sloužím čtvrtým rokem a s defibrilátorem jsem zatím přišel do styku pouze při školení. Doposud vždy stačila nepřímá srdeční masáž. V úterý to bylo poprvé, kdy jsem ho použil naostro a musím uznat, že je to opravdu skvělý pomocník. Lidé kteří mají tento přístroj k dispozici a dostanou se do takové situace, se určitě nemusí bát ho použít," uvedl pprap. Martin Štěpán. Stejného názoru je také o rok déle sloužící prap. Lukáš Třeštík. „Situace byla stresující, protože o životě rozhoduje každá vteřina, ale automatický elektronický defibrilátor Vám přesně řekne co dělat a proto v této situaci člověku velmi pomůže."