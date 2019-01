Boží Dar – Město Boží Dar odvolalo zákaz vstupu na městské lesní cesty, které jsou upravovány pro běžkaře a to od úterý 22. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: Aleš Jaluška

Pohyb na těchto běžeckých trasách je však na vlastní nebezpečí. Z důvodu trvající námrazy a velkého množství sněhu na stromech platí do odvolání i nadále přísný zákaz vstupu do lesních porostů, které jsou mimo upravované lesní cesty. „Přejeme běžkařům pohodové lyžování a žádáme je, aby svá vozidla neodstavovali mimo oficiální veřejná parkoviště,“ uvedl starosta Jan Horník. Nadále do konce zimy platí zákaz vjezdu vozidel do centra města vyjma místních občanů, zásobování, rekreantů bydlících v ubytovacích zařízení s vlastním parkováním a IZS. Vjezd je umožněn taktéž do skiareálů Hranice a Novako, ale pouze do naplnění kapacity vlastních parkovišť.