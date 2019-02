Karlovy Vary - Od příštího týdne bude oficiálně na dva roky uzavřena budova Muzea Karlovy Vary. Důvodem uzavření je rekonstrukce, která interiér obleče do zbrusu nového kabátu.

Minimálně do poloviny roku budou v muzejních prostorách na Nové Louce probíhat některé přednášky, a to dokud se stavební práce naplno nerozjedou.

Poté by měl být program muzea přesunut do jáchymovské Královské mincovny. Kmenoví zaměstnanci o svou práci nepřijdou a sbírky instituce budou na tuto dobu uloženy v depozitářích. Poslední možnost prohlídky ´staré expozice´ je do neděle 1. února.

Změnami projde vstupní vestibul, který bude příjemný a přívětivější než nyní. Návštěvníkům s omezenou pohyblivostí bude k dispozici výtah a pro všechny bude sloužit i samoobslužná šatna a malé bistro. Součástí výstavních sálů bude i přilehlé nádvoří, které zejména v létě bude sloužit pro vystavení zahradní architektury či soch. Projekt zahrnuje i oddychovou zónu, která bude vhodná pro rodiny s dětmi.

Na muzejním pracovišti na Nové Louce v Karlových Varech jsou nyní zaměstnáni čtyři kmenoví pracovníci, kteří budou mít po dobu rekonstrukce změněnou pracovní náplň.

„Jeden z nich bude mít na starosti dokumentaci sbírkových předmětů muzea a zbylá trojice pak bude nápomocna při manipulačních pracích během oprav," uvedla ředitelka muzea Lenka Zubačová.

Samotné sbírky Muzea Karlovy Vary budou převezeny a uloženy přesně podle depozitárního řádu, který definuje podmínky pro jejich ukládání a trvalé uchování. U všeho pak budou přítomni příslušní kurátoři sbírek.

Muzeum ovšem nemůže dva roky úplně neexistovat. Alternativním prostorem pro některé akce tak bude Královská mincovna Jáchymov, která je jeho pobočkou. „Vše jsme ještě definitivně neprojednávali, ale stěžejní místo pro přesun už známe. Dokud to náplň stavebních prací dovolí, budeme s přednáškami pokračovat na starém místě. V mincovně pak při této příležitosti posílíme kulturní aktivity. Také tu vznikne nová expozice věnovaná hudbě a více využijeme dvě přilehlá nádvoří, z nichž jedno prošlo v nedávné době rekonstrukcí," doplnila Zubačová.

V nové podobě tak uvidí návštěvníci stálou muzejní expozici na jaře 2017. Tedy v roce, kdy bude muzeum oslavovat 150. výročí.