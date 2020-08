Statisíce korun dluží dva muži na alimentech. Policisté je obvinili ze zanedbání povinné výživy.

„Svou vyživovací povinnost, ačkoliv mu to bylo stanoveno rozsudkem Okresního soudu v Sokolově, neplnil v období od července roku 2009 do současné doby vůči svým dětem jednapadesátiletý muž ze Sokolovska. Na výživném za uvedené období dluží téměř 290 tisíc korun,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Alimenty na své dvě děti neposílal ani šestatřicetiletý muž z Chebska. Soud mu sice uložil vyživovací povinnost, ale muž od března roku 2015 do současné doby matce dětí finanční prostředky neposkytl a na alimentech dluží bezmála 211 tisíc korun. „V případě prokázání viny hrozí staršímu obviněnému muži trest odnětí svobody až na dva roky a druhému muži trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,“ sdělila mluvčí.