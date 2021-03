Vakcíny proti covidu mohou začít aplikovat i praktičtí lékaři. Zájem jejich pacientů i jejich vlastní ochota jsou obrovské. Lékaři ale upozorňují na překážky ze strany státu, ať už je to preferování očkovacích center nebo nedostatek vakcín a potřebného materiálu.

Oočkovat se v KV Areně zatím mohou jen zaregistrovaní senioři. Učitelé by měli přijít na řadu ve středu. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Ordinací, které by v Karlovarském kraji mohly začít očkovat, je podle krajské koordinátorky Sdružení praktických lékařů České Republiky kolem devadesáti. „Od dnešního dne přijímáme do svých registrů seniory nad sedmdesát let a pacienty nad osmdesát, kteří čekají na druhou dávku,“ vypočítává koordinátorka a lékařka Jaroslava Švandrlíková. Podle jejích odhadů by každá ordinace mohla denně k běžné péči zvládnout naočkovat až deset lidí. „Nejvíce práce s očkováním by nastalo až po ordinačních hodinách s administrativní zátěží, která se k očkování pojí. Ale i to jsme samozřejmě ochotní podstupovat a počítáme s tím, že nějaké hodiny navíc to prostě přinese,“ popisuje. Praktici by totiž museli zadávat údaje o očkování a pacientech do centrální databáze.