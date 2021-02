Podle mě nemá toto testování smysl,“ říká Jan z Chebu pracující v Bavorsku. „Tam, kde pracuji, je nás dohromady třicet. Jsme čtyři pendleři z celého provozu. Takže se já cítím více ohrožený, protože zatímco já jsem stoprocentně negativní, ale u ostatních nevím, jestli covid mají či nikoli.“

Jan z Chebu popsal i situaci, která panovala o minulém víkendu na Pomezí. „Když jsem dorazil, napadlo mě, že covid ještě neměl, chytne to tady. Tolik lidí pohromadě, když smíme sedět v autě pouze dva,“ řekl. Výsledky přišly Honzovi v neděli. „Super, v pondělí jsem mohl do práce. Na další test jsem musel v pondělí, abych měl na úterý a středu splněno.“ V úterý ráno v pět hodin potřeboval Jan odjet do práce. „Výsledky ale nikde. Přemýšlíte, co máte dělat. Jet do práce, když bez testu je vstup do Bavorska zakázán, nebo zůstat doma a čekat.“ Další test podstoupil ve středu, s negativním výsledkem mohl jet pendler do práce ve čtvrtek a v pátek. „Následuje testování v pátek, protože v sobotu se potřebuji dostat do Bavorska do odběrového místa, abych si tam mohl udělat testy, díky kterým mohu jet do práce v pondělí. Opravdu paráda.“ Za jeden jediný týden tak musí Jan toto martýrium absolvovat pětkrát. „Chápe to někdo? Já prostě ne.“

Na německé straně podstupují pendleři výtěr z krku nebo kloktací testy. „Já osobně podstupuji testy z krku. Je to šetrnější metoda. U nás se tyto metody teprve objevují,“ přiblížil praxi. S výtěry z nosu každé dva dny by podle jeho slov bylo mnohem nepříjemnější. „Zažil jsem nepříjemné, ale i bezproblémové vyšetření. Ale slyšel jsem i o případech, kdy lidé měli dlouho po výtěru krvácení,“ dodal.