Stejně tak se na Chebsku zavřel hraniční přechod Aš-Selb a také Svatý Kříž. A právě na Svatý Kříž se o půlnoci vydalo několik občanů, aby se podívali na to, jak policisté přechod uzavírají. „Mám nostalgickou náladu,“ řekl Petr z Chebu. „Poprvé jsem do Německa jel právě přes Svatý Kříž s tátou na kole. Svaťák je moje srdeční záležitost. Doufejme, že se brzy zase otevře.“

Na Karlovarsku pro pendlery nezůstal jediný otevřený přechod. Senátor a starosta Božího Daru Jan Horník se během víkendu snažil situaci zvrátit. „Mluvil jsem v sobotu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, přislíbil, že to předloží vládě s tím, že by bylo možné od pondělka Boží Dar otevřít,“ uvedl Horník. Hlídkující policisty během víkendu několikrát navštívil, a dokonce jim zařídil i jídlo. „Zůstali by jinak o hladu, čaj a kafe měli. Jeden místní kuchař jim tak nasmažil řízky,“ doplnil senátor. Postěžoval si, že situace v Krušnohoří není opravdu dobrá a v případě krizového řízení je velmi špatná komunikace.