Nejvíce postiženou střední školou v regionu kvůli covidu-19 je Střední škola stravování a služeb v Karlových Varech (ŠSS). Říká to její ředitel Jiří Neumann. Škola je totiž bytostně závislá na praxi v gastroprovozu, kterou zajišťovala řada karlovarských hotelů a restaurací, od těch největších a nejznámějších až po ty nejmenší. Životv tomto odvětví se ale kvůli pandemii opět zastavuje. Přesto škola musí zajistit praktické vyučování 450 žákům gastrooborů.

Z PLAZY DO DOMOVA PRO SENIORY

Pondělní uzavření středních škol v kraji má přitom dvě roviny – zajištění on-line výuky a dále zajištění praxe v odborných školách. A právě gastroškola musí řešit obě dvě. „Nejde, aby učitelka odborného výcviku ukazovala žákům on-line vaření z domova na sporáku. Bohužel ne všude ale můžeme s praxí nyní počítat, protože nám hotely a restaurace postupně odstupují od spolupráce,“ uvádí ředitel školy, která kvůli covidu hledá jiné alternativy. „A tak se nám například podařilo zajistit praxi žákům, kteří docházeli do hotelu Plaza, v Městském zařízení sociálních služeb ve Staré Roli. Díky tomu došloi k propojení generací, protože naši žáci nyní vaří a podávají pokrmy seniorům. Dříve pracovali v pětihvězdičkovém hotelu, dnes v domově pro seniory. Děláme vše pro to, aby praxe běžela i během pandemie,“ pokračuje Neumann. Tato konkrétní změna se od začátku října týká sedmdesáti žáků, ať už číšníků, kuchařů, ale i barmanů, baristů a cukrářů.

Vedle gastronomických oborů vyučuje škola i kadeřnice. V přízemí má svůj kadeřnický salón, který funguje i nyní. „Je dobře, že můžeme mít praxi, aspoň se něco naučíme,“ říká studentka Adéla Košťálová.

Vyučující Alena Strnadová dodává, že otázkou zůstává, jak dlouho bude moci praxe běžet za současné ne příliš dobré koronavirové situace. „Zkoušeli jsme praxi na jaře i distančně, ale nejde to. Dokonce nám specialisté přes technologie vypracovali speciální videa. Pokud si ale děvčata nemohou vzít práci opravdu do ruky, tak se ji pořádně nenaučí. Doteď přitom ještě doháníme učivoz loňska,“ vysvětluje.

NAKOUPILI RADĚJI 35 NOTEBOOKŮ

Vedení školy situaci nepodcenilo a znovu se připravovalo na možný omezený chod školy. Ze svého rozpočtu nakoupili 35 nových notebooků za půl milionu korun pro učitele. Musela se kvůli tomu zredukovat plánovaná letní rekonstrukcev prostorách školy. „Tak nějak jsme očekávali, že druhá vlna přijde. Pracujeme v programu Microsoft 365 a Teams, který jsme ale potřebovali systematizovat, propojit na další aplikace a uvést do něj uživatele. Věnoval jsem tomu hodně nocí, snažil jsem se to vymyslet tak, aby to bylo přístupné nejen pro učitele, ale i žáky,“ zdůrazňuje IT specialista školy Pavel Lintemer.

Systém si mohli před ostrým startem všichni pedagogové vyzkoušet. Každý týden se účastní metodického školení na on-line výuku. „Pátek, který byl ministrem Prymulou doporučen jako ředitelské volno, jsme využili pro generální zkoušku nového systému distanční výuky. V našem sboru je řada mladých lidí, kteří se stali jakýmsi realizačním jádrem a tahounem distančního vzdělávání. Navíc ostatním učitelům, kteří nejsou tak počítačově zdatní, i v době svého volna pomáhají,“ poznamenává ředitel Neumann.

JEDEN POČÍTAČ PRO TŘI SOUROZENCE

Zatímco škola je na on-line výuku vybavena a připravena, horší to je v domácnostech. „Musím ale říci, že vybavení se v rodinách během prázdnin hodně posunulo. Někteří mají ale stále problém se špatným internetovým signálem. Co mám říci mamince, která si stýská, že doma má jen jeden notebook pro tři středoškoláky? I v těchto rodinách si ale dokázali poradit, a tak nám hlásí, že se budou u počítače sourozenci střídat třeba po hodině,“ uzavírá Neumann s tím, že ne všem distanční výuka vyhovuje. Některé vyučovací hodiny tak třeba v režimu on-line trvají tři čtvrtě hodiny, jiné jen čtvrt, ale žáci pak musí plnit zadanou práci.