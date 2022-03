„Pokácením těchto stromů rozšíříme vstup do parku, výhledově ale budou pokáceny všechny sakury, tedy přibližně deset. Zásah čeká i alej jírovců sahající až k parku u Císařských lázní,“ uvedl Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků.

Úpravy by měly být částečně dokončené do začátku května. Ne všichni občané ale s tak masivním kácením stromů v lázeňské zóně souhlasí. „Proč kácet stromy, které přežily Hitlera a v květu jsou doslova ozdobou lázní? Je to obrovská škoda, opět se zbavujeme krásy a zeleně a nahradíme ji bezduchou prázdnotou,“ protestuje proti kácení sakur jeden z místních lidí, kteří v lázeňské zóně ještě bydlí.

Termín pro odstranění stromů byl zvolen záměrně v tuto dobu, kdy město tradičně slaví zahájení lázeňské sezony. Letos se podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu, koná po dvou letech pauzy kvůli pandemii covidu od 6. do 8. května a na Divadelním náměstí by měla být instalována jezdecká socha zakladatele města Karla IV. z dílny sochaře Michala Gabriela. Její vznik inicioval karlovarský Rotary klub. Skulptura je vysoká 5,6 metru a váží 30 tun.

Divadelní náměstí pro umístění tohoto monumentu vybrali odborníci z Kanceláře architektury města, podle nichž je tento prostor nejvhodnější. Alternativou byly ještě sady Karla IV. před Císařskými lázněmi. Nová podoba Divadelního náměstí, jehož dominantou by měla být právě socha Karla IV., ale bude podle odborníků Kanceláře architektury přitažlivým prostorem pro konání kulturních a společenských akcí a zpět do centra lázní přiláká i místní obyvatele.

Umístění sochy ale opět vyvolalo vlnu nevole a magistrát pak vyhlásil i anketu, aby lidé sami navrhli, kde skulpturu umístit, a rozhodnuto bylo až po velkých debatách, a to i na zastupitelstvu.

Socha Karla IV. bude stát osm milionů korun a Rotary klub, který na její úhradu uspořádal veřejnou sbírku, má v úmyslu ji věnovat městu. Pro karlovarské rotariány je navíc rok 2022 významným mezníkem, protože slaví třicet let od svého znovuzaložení.

Při letošním zahájení lázeňské sezony by také mělo po letech znovu vytrysknout Vřídlo uvnitř Vřídelní kolonády. Pramen byl kvůli náročné opravě této kolonády vyveden do venkovního prostoru před kolonádou a výtrysk horkého léčivého pramene byl velmi omezen.